Бренд "Роллтон" — выбор года в Литве

Многие украинские продукты не просто экспортируются за границу, но и получают там заслуженное признание потребителей

Украинские продукты укрепляют свои позиции в европейских странах. Так, вермишель быстрого приготовления торговой марки "Роллтон" оказалась востребованным импортируемым продуктом в Литве и получила звание "Выбор года 2017".

Украинские продукты покоряют мир

По данным пресс-службы Министерства экономического развития Украины, за девять месяцев 2017 г. экспорт товаров и услуг из Украины увеличился на 18,5%. Все большим спросом в европейских странах пользуется не только украинское сырье (зерновые, мука, сахар, ягоды, орехи, мед и пр.), а и готовые продукты питания.

Многие украинские продукты не просто экспортируются за границу, но и получают там заслуженное признание потребителей. Так, например, вермишель быстрого приготовления торговой марки "Роллтон" украинского производителя "Маревен Фуд Украина" получила высшую награду в одной из стран Балтии, став победителем конкурса "Выбор года" в Литве.

Литовцы выбирают "Роллтон"

Конкурс "Выбор года" организован Ассоциацией предприятий торговли Литвы и проводится с 2009 года. Победители конкурса выбираются среди самых популярных товаров, наиболее покупаемых в магазинах розничных сетей Maxima, Iki, Rimi, Norfa и Lidl. Все товары оценивают госслужбы и орган по защите прав потребителей, проверяется, не было ли претензий к качеству и безопасности продукта. И на основании этих данных формируется список самых популярных у литовцев продуктов. Результат показал, что продукция торговой марки "Роллтон", которая много лет пользуется спросом в Европе, стала лучшей, по мнению литовских потребителей, в своей категории, получив звание "Выбор года 2017".

На награждении в Вильнюсе организаторы конкурса "Выбор года 2017" также отметили продукцию ТМ "Роллтон", как демонстрирующую постоянный рост продаж и имеющую высокий потенциал для рынка Литвы. "Для нас такая награда — большое достижение, которое свидетельствует о приверженности потребителя к нашей продукции и бренду", — заявил директор по маркетингу "Маревен Фуд Украина" Валентин Кравченко.

"Роллтон" – выбор европейского потребителя

Продукция "Маревен Фуд Украина" продается более чем в 25 странах мира, в том числе в Германии, Румынии, Болгарии, Молдове, Латвии, Эстонии, и пользуется популярностью на протяжении многих лет.

Справка. ТМ "Роллтон" принадлежит компании "Маревен Фуд Украина", это один из крупнейших производителей продуктов быстрого приготовления в Европе. "Маревен Фуд Украина" – дочернее предприятие Mareven Food Holdings, известного холдинга со 100-процентным японо-вьетнамским капиталом. Компания предлагает потребителю широкий ассортимент качественных продуктов быстрого приготовления. Флагман производителя в Украине – торговая марка "Роллтон": вермишель быстрого приготовления, картофельное пюре, яичная лапша быстрого приготовления, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы и универсальные приправы.