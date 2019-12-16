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Бренду "Сегодня" исполнилось 22 года

16 декабря, 23:36

В этот день команда Сегодня подготовила подарок - вещание начал новый информационный телеканал «Украина 24»

Бренд "Сегодня" празднует день рождения – 22 года.

За это время команда телевизионных новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" выдала сотни тысяч эфиров: и в студии, и за ее пределами, и даже за рубежом.

"Сегодня" всегда работают для своих зрителей и читателей. И в этот день подготовили подарок – вещание начал новый информационный телеканал "Украина 24".

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Важные темы, профессиональные гости и самые актуальные новости.

На старте в студии "Украина 24" будут работать: Борис Иванов, Алена Цинтила, Алексей Бурлаков, Никита Михалев, Алла Щелычева, Алена Чабак, Мария Скиба, Андрей Булгаров.

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Планируется три дневных выпуска talk-студий в будни:

  • "Сегодня. Утро" – 10:40-12:30;
  • "Сегодня. День" – 14:30-16:30;
  • "Украина сегодня" – 19:30-21:30.

В выходные с 17:40 до 20:30 будет выходить расширенный итоговый выпуск "Украина сегодня".

Каждый час с 9:30 до 20:30 в эфире телеканала "Украина 24" будут выходить 10-минутные выпуски новостей, в 21:30 – итоговый 30-минутный выпуск. Ведущие выпусков новостей: Вера Свердлык, Екатерина Федотенко, Анна Кунец, Виктория Малосвитная, Сергей Никифоров. Больше о команде телеканала "Украина 24" читайте тут.

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Источник: Сегодня

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