Брифинг Степанова и Ляшко: онлайн-трансляция

Украина начинает потихоньку выходить из карантина, но зараженных меньше не становится

В Министерстве здравоохранения проходит традиционный онлайн-брифинг. Глава ведомства Максим Степанов сообщит актуальную информацию относительно распространения эпидемии в Украине.

Также на брифинге выступят председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий и заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Реклама В тренде Эпидемия в Украине пошла на спад, выздоровели более 250 человек

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 4 мая по всей Украине были лабораторно подтверждены 12 331 случай COVID-19, из которых 303 летальных. Только за воскресенье количество инфицированных выросло на 418 человека. Кроме того, из общего количество зараженных коронавирус обнаружили у 2387 медиков и 855 детей. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

По мнению экспертов Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, мероприятия, которые были приняты властями Украины, в целом позволили существенно замедлить процесс стремительного распространения COVID-19 и снизить тяжелые последствия от нее, как это наблюдалось в некоторых странах Европы и США. Однако эпидемия не планирует уходить – сначала будет спад, потом вторая волна. Эксперты сделали прогноз по коронавирусу в Украине.

А тем временем в Украине продлили карантин до 22 мая, но будут введены ослабления ограничений, которые касаются работы бизнеса. Глава правительства подчеркнул, что список озвучен заранее, чтобы предприниматели успели подготовиться к работе: закупить необходимые материалы, провести запись клиентов и т.д. Читайте подробнее, кому разрешат работать с 11 мая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама