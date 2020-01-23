Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,33
26,98

Британия удалит украинский трезубец из списка символов экстремизма

23 января, 16:01

Скотленд-Ярд признал тризуб государственным символом Украины

/ Фото: Flickr

В Великобритании удалили упоминание о трезубце из разработанного полицией страны антитеррористического пособия, удовлетворив таким образом соответствующее требование украинских властей.

Об этом сообщили в Twitter представители посольства Украины в Соединенном Королевстве.

"В ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов британская полиция приняла решение удалить Государственный герб Украины из антитеррористического пособия", – пишут дипломаты.

Реклама

Эту информацию подтвердили в полиции Лондона.

В тренде
В Украине впервые отпустили на свободу приговоренного к расстрелу убийцу

"Мы находимся в тесном сотрудничестве с нашими украинскими коллегами, и мы не хотим их оскорблять. Мы встретились с представителями Министерства иностранных дел и украинского посольства, после чего обновили "Руководство по знакам и символам", удалив конституционный украинский символ – трезубец", – заявил заместитель помощника комиссара Скотленд-Ярда Дин Хейден.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях британская полиция включила трезубец в пособие по экстремизму. Кроме того, в этом пособии в перечне группировок "белых супрематистов" можно найти и шеврон украинского батальона "Азов".

Украина в связи с этим потребовала извинений. В итоге Британия выразила сожаление по поводу украинского трезубца в своем антитеррористическом перечне. Правительство заверило, что не ставит целью оскорблять Украину.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Великобритания герб тризуб

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украину идет настоящая зима: синоптики дали прогноз на День Соборности (карта)
В Украину идет настоящая зима: синоптики дали прогноз на День Соборности (карта)Украина
Страшное ЧП в Одесской области: малыш вылил на себя кипящий чайник, а мама – намазала его маслом
Страшное ЧП в Одесской области: малыш вылил на себя кипящий чайник, а мама – намазала его масломОдесса
В Украину пришла настоящая зима: где ударят морозы (карта)
В Украину пришла настоящая зима: где ударят морозы (карта)Украина
"Они всех раздражают": в Украине требуют отменить новые монетыФинансы
Зеленский в Израиле совершил красивый поступок
Зеленский в Израиле совершил красивый поступокПолитика
День Соборности Украины: все подробности, фото и видео
День Соборности Украины: все подробности, фото и видеоУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...