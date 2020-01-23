Британия удалит украинский трезубец из списка символов экстремизма

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В Великобритании удалили упоминание о трезубце из разработанного полицией страны антитеррористического пособия, удовлетворив таким образом соответствующее требование украинских властей.

Об этом сообщили в Twitter представители посольства Украины в Соединенном Королевстве.

"В ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов британская полиция приняла решение удалить Государственный герб Украины из антитеррористического пособия", – пишут дипломаты.

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Эту информацию подтвердили в полиции Лондона.

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"Мы находимся в тесном сотрудничестве с нашими украинскими коллегами, и мы не хотим их оскорблять. Мы встретились с представителями Министерства иностранных дел и украинского посольства, после чего обновили "Руководство по знакам и символам", удалив конституционный украинский символ – трезубец", – заявил заместитель помощника комиссара Скотленд-Ярда Дин Хейден.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях британская полиция включила трезубец в пособие по экстремизму. Кроме того, в этом пособии в перечне группировок "белых супрематистов" можно найти и шеврон украинского батальона "Азов".

Украина в связи с этим потребовала извинений. В итоге Британия выразила сожаление по поводу украинского трезубца в своем антитеррористическом перечне. Правительство заверило, что не ставит целью оскорблять Украину.

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