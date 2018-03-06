Брок: Миротворцы не должны замораживать конфликт на Донбассе

Развертывание миротворческой миссии ООН на Донбассе должно быть направлено не на заморозку конфликта, а на его решение. Об этом заявил во время Международной конференции "Реформа парламента: ретроспектива и перспективы" в Киеве Уполномоченный по делам Украины, член Европейского парламента Элмар Брок.

Он назвал ситуацию на востоке Украины очень сложной, но замораживать ее ни в коем случае нельзя.

"Миссия ООН на Донбассе должна не замораживать конфликт, а находить решения этого конфликта и вернуть Украине контроль над границей. И это самое главное", – сказал Брок и подчеркнул, что в свою очередь Россия не делает ничего для урегулирования ситуации на востоке Украины.

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По его словам, это дает понимание того, что Европе не следует позволять состояться проекту "Северный поток-2".

Напомним, в сентябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко, выступая на Генассамлее ООН в Нью-Йорке, заявил, что главная цель предложения России по миротворцам – это попытаться заморозить конфликт на Донбассе.

В свою очередь уже в январе нынешнего года президент России Владимир Путин подтвердил, что конфликт на Донбассе идет к замораживанию. Также он объяснил, что нужно сделать для завершения войны на востоке Украины.