Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,32
28,23

Броня крепка и "бэхи" наши быстры: как в 93-й бригаде ВСУ освежили бронетехнику, опубликованы фото

Сегодня, 04:30

В одном из батальонов бригады "Холодный Яр" привели в полный порядок БМП-2

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ (пункт постоянной дислокации – Черкасское Новомосковского района Днепропетровской области) "Холодный Яр" в зоне проведения Операция объединенных сил на Донбассе улучили момент, чтобы восстановить боеспособности военной техники

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба 93-й отдельной бригады ВСУ "Холодный Яр"

В одном из батальонов бригады привели в полный порядок БМП-2. Отчистили от донбасской грязи, починили, зарядили и готовы идти вперед.

В тренде
Броня крепка и "бэхи" наши быстры: как в 93-й бригаде ВСУ освежили бронетехнику, опубликованы фото

"Пусть броня старая, но конкретно боеспособная", – говорят холодноярцы.

Напомним, неделей ранее в зоне ООС со стрельбой пушек и метанием гранат определили лучший экипаж БМП.

Ранее в 93-й бригаде ВСУ показали, как уничтожают танки "врага" из огромной снайперской винтовки, т.е., 100-милиметровлй пушки МТ-12 "Рапира", которая поражает мишень с первого выстрела.

Также сообщалось, что 93-я мехбригада выложила в сети впечатляющее видео, в котором показала готовность украинских военных перейти в наступление.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Донбасс бмп Холодный Яр 93 бригада ООС

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Перепад температур, ливни и штормовой ветер: синоптик предупредила об ухудшении погоды
Перепад температур, ливни и штормовой ветер: синоптик предупредила об ухудшении погодыУкраина
Никакого снайпера не было: появились подробности гибели бойца ВСУ
Никакого снайпера не было: появились подробности гибели бойца ВСУДонбасс
Пик выплат по госдолгу близко: что будет с гривней
Пик выплат по госдолгу близко: что будет с гривнейФинансы
Разумков ответил на петицию о прекращении госфинансирования партий
Разумков ответил на петицию о прекращении госфинансирования партийПолитика
В Украину везли из США джип с оружейным
В Украину везли из США джип с оружейным "сюрпризом"Одесса
Яблочный Спас 2019: что нельзя делать в праздник
Яблочный Спас 2019: что нельзя делать в праздникFun

Новости партнеров

Loading...