Броня крепка и "бэхи" наши быстры: как в 93-й бригаде ВСУ освежили бронетехнику, опубликованы фото

В одном из батальонов бригады "Холодный Яр" привели в полный порядок БМП-2

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ (пункт постоянной дислокации – Черкасское Новомосковского района Днепропетровской области) "Холодный Яр" в зоне проведения Операция объединенных сил на Донбассе улучили момент, чтобы восстановить боеспособности военной техники

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Об этом сообщает пресс-служба 93-й отдельной бригады ВСУ "Холодный Яр"

В одном из батальонов бригады привели в полный порядок БМП-2. Отчистили от донбасской грязи, починили, зарядили и готовы идти вперед.

"Пусть броня старая, но конкретно боеспособная", – говорят холодноярцы.

Напомним, неделей ранее в зоне ООС со стрельбой пушек и метанием гранат определили лучший экипаж БМП.

Ранее в 93-й бригаде ВСУ показали, как уничтожают танки "врага" из огромной снайперской винтовки, т.е., 100-милиметровлй пушки МТ-12 "Рапира", которая поражает мишень с первого выстрела.

Также сообщалось, что 93-я мехбригада выложила в сети впечатляющее видео, в котором показала готовность украинских военных перейти в наступление.

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