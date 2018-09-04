Брюссель может выдвинуть к Украине дополнительные требования для вступления в ЕС – эксперт

Украина при переговорах с Евросоюзом о вступлении столкнется с дополнительными требованиями Брюсселя в экономической сфере. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал управляющий партнер Национальной антикризисной группы, эксперт Тарас Загородний.

"Во-первых, то, что мы внесем в Конституцию положения о европейских и евроатлантических перспективах страны, еще не значит, что нас туда примут. Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что ЕС готов начать переговоры о членстве Украины только через 10 лет. Во-вторых, касаемо требований Брюсселя к стране-кандидату, то нужно понимать, что такое вообще Европейский Союз. Это – своего рода экономический конгломерат, задачей которого в первую очередь является защита интересов производителей Германии и Франции, а также их финансовых структур", – сказал Завгородний.

По словам эксперта, среди требований к Украине могут появиться и условия для максимально хорошей работы бизнес-структур этих стран, для чего от украинской стороны будут требовать "уничтожения" каких-то отраслей производства. Потому что им выгодно, чтобы европейские компании максимально больше завозили в Украину своей продукции, а в Украине это все покупали, и желательно – тоже по европейским ценам.

"Можно посмотреть модель сотрудничества с ЕС, исходя из Соглашения о свободной торговле с Украиной в рамках Соглашения об ассоциации. Там провозглашена так называемая "свободная торговля", но она не является таковой по сути. Согласно этим документам, Евросоюз может к нам завозить все, что угодно, а мы имеем квоты и большие ограничения (на экспорт в ЕС – ред.). Приблизительно где-то так и будет при вступлении Украины в ЕС. То есть от нас будут требовать максимального количества активов, чтобы Евросоюз нормально себя чувствовал, и в первую очередь – производители Германии", – пояснил Загородний.

По его словам, если внимательно посмотреть на экономические показатели ряда стран Европы, то можно проследить, что многие из них наращивают долги, у них не очень все хорошо с экономикой. Но зато в Германии все хорошо: есть профицит госбюджета в размере 50 млрд евро, и порядка 1 трлн евро мирового экспорта.

"В том числе за счет того, что они в рамках интеграционных процессов с ЕС фактически вытесняют местных производителей (других стран – ред.), чтобы богатела Германия", – резюмировал управляющий партнер Национальной антикризисной группы.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" эксперт-политолог Александр Палий рассказывал, что Украине под силу выполнить все требования Евросоюза по вступлению, а присоединение Киева к НАТО будет зависеть от политической воли украинских властей и некоторых ключевых страны ЕС, а также США.

Как сообщалось, на сайте Верховной Рады был опубликован текст президентского законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины. Согласно проекту документа, для закрепления европейского и евроатлантического направления развития Украины глава государства предложил изменить три статьи и исключить положение об аренде военных баз.

Так, пункт 5 части первой статьи 85 Основного закона предлагается изложить в следующей редакции: "Определение основ внутренней и внешней политики, реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".

Ранее президент рассказывал, что мечтает о вступлении Украины в Европейский Союз и НАТО до 2030 года. При этом постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон заявила, что в НАТО осознают, что реакция Российской Федерации на присоединение Украины к Альянсу не будет положительной.