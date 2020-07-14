"Будем бороться, прилагая все усилия": Кулеба о перспективах дела Виталия Маркива

Вопрос освобождения военнослужащего Виталия Маркива, который сейчас находится в итальянской тюрьме, находится на повестке дня президента и министра иностранных дел. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

"Этот вопрос находится на повестке дня президента и меня как министра. Мы постоянно поднимаем его перед нашими итальянскими партнерами, пытаясь помочь Виталию. Мы ожидаем, что до конца лета будет назначено очередное судебное заседание по его делу. Сейчас итальянская сторона аргументирует провисание всех этих судебных процедур коронавирусом и пандемическими ограничениями, которые действуют в стране. Но за Виталия мы будем бороться, прилагая все усилия", – сказал Кулеба.