"Будем действовать жестче": Кабмин усиливает контроль за соблюдением карантина

Эта очередная волна увеличения заболеваемости должна стать еще раз сигналом того, что это не фейк, отметил премьер

Премьер-министр Денис Шмыгаль распорядился усилить контроль за соблюдением карантина в Украине, чтобы не допустить итальянского или испанского сценария с коронавирусом в нашей стране. Об этом он сказал на сегодняшнем внеочередном заседании правительства.

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Он напомнил, что за прошлые сутки зафиксирован антирекорд – более 900 больных коронавирусом и назвал это тревожным сигналом. По его словам, уже в двух областях заполненность больниц коронавирусными пациентами более 50%.

"Врачи отмечают, что это стало результатом несоблюдения карантинных правил, правил дистанцирования, масочного режима, дезинфекции. Мы сегодня получаем начало очередной – первой или второй, как хотите, можно это назвать, волны заболеваемости. Спасение одно – это социальная дистанция, дезинфекция, масочный режим, соблюдение всех правил, озвученных Минздравом … Эта очередная волна увеличения заболеваемости должна стать еще раз сигналом того, что это не фейк и не придуманные вещи – это угроза, которая ходит рядом с каждым из нас", – сказал Шмыгаль.

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Премьер посетовал, что в некоторых регионах местная власть решила закрывать глаза на угрозу, вместо того, чтобы усиливать карантин.

"Правительство – мы будем усиливать контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий. Обращаюсь к господину Виктору Ляшко (главный санврач страны – ред.): в регионы для контроля должно выезжать руководство Минздрава во главе с главсанврачом. Также должен быть усилен контроль со стороны Нацполиции, со стороны Госпотребслужбы. Все совещания были проведены, дальше мы будем действовать жестче для того, чтобы украинцы были в безопасности. Не имеем права допустить ту ситуацию, которая была в некоторых европейских странах (Италии, Испании). Украина прошла успешно три предыдущих месяца – очень не хочется сейчас на лето получить критическую ситуацию", – резюмировал глава правительства.

Как сообщали новости "Сегодня", во Львовской области продлили карантин. Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий отметил, что сейчас в области принимают "все необходимые меры, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции".

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