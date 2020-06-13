"Будем принимать меры": ужесточение карантина рассмотрит комиссия Минздрава

Сегодня будет рассмотрен вопрос об ужесточении карантинных ограничений в областях, где ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом в стране сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы будем принимать меры. Сегодня у нас будет комиссия. Такое решение вчера было принято во время нашего правительственного совещания, чтобы посмотреть, что у нас происходит в каждом регионе. Чтобы комиссии региональные, (в областях) где ухудшилась эпидемиологическая ситуация, увеличивается количество больных, чтобы они провели соответствующие мероприятия", - сказал он.

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Степанов также сообщил, что вчера на заседании правительства были внесены изменения в постановление, которое регулирует карантин.

"Первое, мы ограничили деятельность кинотеатров с целью предотвращения ухудшения эпидемиологической ситуации. Наши кинотеатры не открываются. Перед этим была моя встреча с представителями больших сетей кинотеатров, все эти вопросы были с ними согласованы. Также вчерашнее постановление правительства предполагает, что иностранцы и лица без гражданства не могут пересекать границу без наличия полиса страхования затрат связанных с лечением COVID-19", – сказал Максим Степанов.

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Также, по словам министра, было отменено проведение пробного ВНО, которое было запланировано на 15 июня.

Согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 13 июня в стране зафиксировано 30506 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки лабораторно подтверждено 753 случая инфицирования, вчера – 683. 13 976человек выздоровели (в том числе 2981медработник), 880 – умерли (40 медиков).

Ранее президент Владимир Зеленский отреагировал на вспышку коронавируса в Украине.

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