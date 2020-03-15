Будет большой удар по боеспособности ВСУ: эксперт рассказал о новой угрозе на Донбассе

На Донбассе 10 марта был подбит грузовик ВСУ и погибли украинские воины. Двумя днями ранее тоже был уничтожен военный автомобиль. Боевики перешли на использование противотанковых ракетных комплексов и теперь существует угроза, что украинским военным на передовую не смогут подвозить припасы.

Об этом рассказал в комментарии "Апострофу" военный эксперт Михаил Жирохов.

Он отметил, что применение беспилотников боевиками для нанесения ударов по ВСУ не так страшно, поскольку там и не очень мощные 40-мм гранаты используются от подствольных гранатометов, и для эффективности такого авиаудара мало использования одного беспилотника.

"А использование противотанковых ракет – это очень плохой знак для наших войск. Ибо "серой зоны" уже нет и эти ракеты используются очень эффективно для поражения всех целей, которые появляются в прифронтовой полосе. Это может привести к разрыву коммуникаций. Ведь для того, чтобы существовал "ноль", нужно подвозить боеприпасы и все необходимое. И если такая ситуация будет держаться еще неделю-две, это будет большой удар по боеспособности наших войск", – сказал Жирохов.

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Он считает, что обострение на Донбассе связано с новым куратором Кремля и тем, что Москва никак не может договориться на своих условиях с президентом Украины по разведению войск.

"Россияне, когда не могут осуществить дипломатические шаги, прибегают к военным. Сейчас они пытаются показать, что Украина несет потери, погибают наши военные. Это делается для того, чтобы у Зеленского появился повод заявить о необходимости отвода. Нельзя исключать и возможного обострения, потому что этому способствует погода. Зимы практически не было. Сейчас будет плюсовая температура, грязи будет немного, хотя обычно Донбасс во влажные сезоны тонет в вязкой грязи. Но теперь появится возможность перебрасывать войска и вести обстрелы", – подчеркнул эксперт.

Жирохов добавил, что для развертывания военных действий надо минимум 3-4 месяца свозить боеприпасы, горючее, перебрасывать части. Летом 2014-го года на Донбасс перебросили 8 батальонных тактических групп, но для этого готовились 2,5 месяца, напомнил эксперт.

Как сообщали новости "Сегодня", в результате боев в Песках и обстрела грузовика погибли три бойца (один скончался в госпитале). В Днепр были эвакуированы девять бойцов, четверо в тяжелом состоянии.

В то же время ВСУ жестко отомстили боевикам за обстрел грузовика. Бойцы сил ООС заметили, как вражеский расчет ПТРК пытается покинуть огневую позицию, и нанесли удар по боевикам.

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