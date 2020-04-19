Будет еще вторая волна: когда Украина окончательно избавится от коронавируса

Украинцы должны научиться жить с вирусом – угроза не уйдет еще долго

Украинцам еще долго ходить в масках, поскольку на осень прогнозируют вторую волну коронавируса. Спокойная жизнь может наступить тогда, когда у нас будет выработан коллективный иммунитет к вирусу, а на это нужно год-полтора. Об этом идет речь в материале "Когда закончится карантин и почему мы еще не скоро снимем маски".

Эпидемия будет продолжаться не один-два месяца, а как минимум год. Более того, вирусолог Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний Алла Мироненко прогнозирует, что еще предстоит вторая волна заболеваемости, и она будет больше нынешней.

"Осенью будет вторая волна заболеваемости, на нее и придется пик. В масках и с дезинфицирующими средствами нам еще придется жить долго", – сказала она.

Всему миру придется научиться жить в новых условиях. Транспорт могут запустить с ограничением по количеству пассажиров, в общественных местах придется и дальше носить маску.

"Чтобы все вышло из-под контроля, достаточно одного зараженного человека – и начнется новая волна заболеваемости. Война с эпидемией не закончится, пока не будет коллективного иммунитета. А на это уйдет 12-18 месяцев. Даже вакцина не появится раньше, чем через год – и Украина не получит ее в числе первых стран. Мы должны научиться жить с вирусом. Угроза не уйдет еще год, соответственно, мы должны быть готовы к гибким и быстрым изменениям. Предприниматели должны подготовить свои бизнес-процессы. Если мы не будем этого делать, мы потеряем много людей", – говорит инфекционист Вадим Аристов, директор Revival Institute for Future.

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Отметим, что изначально пик заболеваемости в Украине прогнозировали на вторую половину апреля. Как рассказывал недавно замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, 10 тысяч больных COVID-19 к концу апреля – это нормально. По его словам, в Украине динамика роста количества зараженных ниже, чем в соседних странах.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему в Украине резко увеличилось число зараженных. В последние дни в Украине увеличивалось число инфицированных ежедневно на 400-500 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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