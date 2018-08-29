Будет ли в 2019 году обязательным ВНО по математике: Гриневич дала ответ

Внешнее независимое оценивание (ВНО) по математике не будет обязательным в 2019 году. Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич.

По ее словам, математику хотят сделать обязательной, но пока этот вопрос будет обсуждаться.

"Мы еще не приняли это решение (речь идет о решении о введении обязательного ВНО по математике. – Ред.). Мы его отдадим на общественное обсуждение, проговорим в коллективах. Но идея состоит в том, чтобы со временем, не в 2019 году, потому что об этом необходимо объявить заранее, предложим ВНО по математике обязательное для всех", – сказала Гриневич и добавила, что необходимо пересмотреть систему методики преподавания математики.

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Министр отметила, что именно по этому предмету на сегодняшний день самые высокие балы по ВНО среди всех предметов.

"Это свидетельствует о том, что в Украине есть очень хорошее элитарное математическое образование для элитарных групп, которые учатся в физматшколах, в школах с углубленным изучением математики. Будут два уровня – базовый и уровень углубленного изучения", – пояснила министр.

Напомним, по итогам тестов ВНО в 2018 году выяснилось, что лучше всего у нас знают биологию, хуже всего — математику, а французский и испанский пришли сдавать единицы в масштабах страны.

Как известно, в 2018 году ВНО сдавали по трем из 11 предметов: украинский язык и литература, история Украины, математика, география, биология, химия, физика, английский, испанский, немецкий и французский языки. Максимальные 200 баллов по результатам ВНО получили 210 выпускников.