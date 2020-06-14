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Будет ли ВНО в этом году: В МОЗ рассказали об окончательнои решении

14 июня, 16:43

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Комиссия рассмотрит два показателя

На данный момент эпидемическая ситуация в Украине позволяет провести внешнее независимое оценивание, начало которого запланировано на 25 июня, однако окончательное решение о начале ВНО примут 22 июня. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

13 июня Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям рассмотрела два показателя. 22 июня эти показатели проверят еще раз и решат, проводить ли ВНО в запланированные сроки.

Ляшко отметил, что Министерство здравоохранения не связывает увеличение количества заражений с проведением большего количества тестов на коронавирусную болезнь.

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"Мы связываем увеличение случаев выявления коронавирусной болезни, которые регистрируются в течение последних дней, именно со смягчением карантинных мероприятий и с тем, что субъекты хозяйствования, которые декларировали, что при открытии их объектов будут придерживаться противоэпидемических норм. В то же время мы видим значительные нарушения как у перевозчиков, так и других организаций", – сказал главный санитарный врач.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что украинские выпускники смогут пройти пробное внешнее независимое оценивание знаний онлайн и офлайн.

Согласно графику, утвержденному Министерством образования и науки Украины, основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 25 июня с тестирования по математике и завершится 17 июля тестированием по химии.

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