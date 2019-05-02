"Будет пропагандистская кампания": интервью с Георгием Тукой о паспортах России на Донбассе

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц рассказывает о планах Кремля по Донбассу и Украине

Георгий Тука. Фото: facebook.com/george.tuka.

Указ Путина о предоставлении российских паспортов жителям неподконтрольной части Донбасса и последовавшее заявление о возможном общем для украинцев и россиян гражданстве - события, наталкивающие на тревожные параллели. Тем более, в преддверии важной для российской пропаганды даты – 11 мая исполняется ровно пять лет с даты проведения "референдума" в Донецке и Луганске. 30 апреля действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что "Путин готовит обоснование нового витка военной агрессии под предлогом якобы защиты прав граждан России".







Для чего понадобился указ Путина, как ситуация может быть использована деструктивными силами внутри страны, и чего ждать в ближайшем будущем, – об этом сайт Сегодня общался с заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгием Тукой.

- Прозвучали заявления Путина, была реакция на них с украинской стороны. Как вы считаете, чего ожидать в ближайшее время?

- В короткосрочной перспективе, по моей точке зрения, это будет использовано исключительно как повод в информационной войне, будет создаваться "картинка" из очередей желающих получить российские паспорта, будет пропагандистская кампания о том, как украинцы "рвутся в Россию". Я не сомневаюсь, что начнется активизация определенных политических сил внутри Украины, которые на основании этих самых "картинок" возобновят свои тезисы о том, что "Донбасс это гангрена, которую надо отрезать", что "там живут одни сепаратисты" и так далее. Вокруг этого и будут происходить все эти "политические танцы"

- Что произойдет в долгосрочной перспективе?

- Многое будет зависеть от того, какое количество паспортов будет роздано. По моим данным, на сегодняшний день массовую раздачу паспортов Россия реально не планирует. Кроме того, эта услуга оказывается не бесплатно. Порядка 5-7 тысяч рублей. Интересный момент, что предварительный сбор заявок осуществляют не представители России, а представители местных "псевдоадминистраций". Уровень коррупции на местах там куда выше "родного" украинского. Можно предположить, что реальная стоимость будет существенно превышать указанные 5-7 тысяч рублей. Поэтому я не ожидаю, что там будут многокилометровые очереди.

- В соцсетях попадается мнение, в частности, луганчан, что таким образом якобы готовят условное разделение граждан на сорта. "Граждане первого сорта" – местные чиновники и элиты, будут иметь российский паспорт, "граждане второго сорта" – обычные местные жители с украинскими паспортами и ограничениями. Что вы можете сказать по поводу такого прогноза?

- Соглашаюсь с такой точкой зрения. Действительно, по имеющимся у меня данным, паспорта будут предоставляться так называемым "военнослужащим 1-2-го Армейских корпусов", в дальнейшем планируется подключить местных чиновников, а гражданское население по остаточному принципу и в далекой перспективе.

- Приближается 9 мая и пятая годовщина "псевдореферендумов" на Донбассе. Стоит ли ожидать каких-то провокаций или обострений к этим датам?

- Если брать военную компоненту, то я не ожидаю какого-либо обострения. Будет исключительно информационная кампания, о "едином народе" и прочие бредни, но реального обострения на линии разграничения, я думаю, не будет.

- Петр Порошенко накануне в Facebook написал, что своими действиями Путин "готовит обоснование нового витка войны". И если в действительности готовит, то логичным будет вопрос: сможет ли Путин реализовать новый виток войны в действительности?

- Если оценить количество войск Российской Федерации? сосредоточенных на границе Украины, то предполагать готовность к военному обострению – можно. Может такое произойти или нет? Да, вероятность такого сценария допустима, но он не будет происходить одномоментно. Такой сценарий, по моей точке зрения, требует определенной информационной подготовки. Такая подготовка может происходить в процессе проведения избирательной кампании в парламент и после.

Когда будет в очередной раз поднята планка ненависти, взаимных упреков, внутреннего накала, тут-то и могут произойти некоторые инциденты. К примеру, какой-то районный совет может объявить по результатам выборов себя "республикой", или обратиться к Путину с просьбой о вхождении в состав России. Информационные поводы для принятия решений о полномасштабных военных действиях, скорее всего, могут быть только по прошествии полугода.

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