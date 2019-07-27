Будет тепло и мокро: прогноз погоды в Украине на неделю

В понедельник, 29 июля дожди с грозами пройдут на западе и на севере Украины

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Июль заканчивается, и синоптики на днях обрадовали украинцев, соскучившихся по настоящему жаркому лету – как сообщалось, на выходные в страну должна прийти жара из Европы, а за ней, увы, снова похолодание. Сайт "Сегодня" постарался детальнее узнать, какой погоды ожидать в последние дни июля.

В субботу, 27 июля дожди ожидаются в западной и восточной частях Украины, на остальной территории сухо. Температура воздуха днем в среднем составит 26-28 градусов, на юге 29-31 градус выше нуля.

В воскресенье, 28 июля осадки в виде дождей с грозами ожидаются в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областях. Столбик термометра на большей части страны будет колебаться в диапазоне 28-30 градусов, на юге от 28 до 33 градусов тепла.

В понедельник, 29 июля дожди с грозами пройдут на западе и на севере Украины. Температура воздуха останется на уровне воскресенья – в среднем 28-30 градусов выше нуля.

Во вторник, 30 июля грозы и дожди везде, кроме южных областей. На западе средняя температура воздуха днем составит 26-28 градусов, в центре 28-32 градуса, в северных областях 24-26 градусов, в восточных областях 28-31 градуса, и на юге от 29 до 34 градусов тепла.

В среду, 31 июля сухо только в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Температура воздуха в западных областях днем 23-26 градусов, в центральных и восточных областях 24-28 градусов, на севере 21-24 градуса, на юге 29-31 градус выше нуля.

Народный прогноз погоды

27 июля почитается память преподобного Стефана Махрищского, чудотворца. С этого дня начинается спад лета, который продлится до 26 августа. В это время листья на деревьях начинают приобретать осеннюю окраску. В прежние времена заметили, если день 27 июля жаркий, сухой (сравните с прогнозом официальных синоптиков – Ред.), то зима будет морозной и малоснежной, пишет сайт "Синоптик".

28 июля почитается память мучеников Кирика и Иулитты. Также в этот день почитается память святого равноапостольного великого князя Владимира Киевского. В народе говорили: "На Владимира Красное Солнышко солнце красное светит". Поэтому, будет дождь или солнце, угадать трудно.

29 июля отмечается день священномученика Афиногена, епископа Пидахвийского. С этого дня холодают ночи, зной идет на убыль. В прежние времена приметили, если вереск зацвел, значит июль уже уступает место августу.

30 июля отмечается день памяти великомученицы Марины (Маргариты). В это время можно наблюдать зори с пазорями (голубыми вспышками зарниц). Как правило, июль уходит с грозами. Не случайно в эти дни наблюдали за погодой: по народной примете, осень будет такой, как два последних дня июля.

31 июля почитается память Иоанна Многострадального. По народным приметам, если июль был жаркий, зима будет морозной.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как европейцы спасаются от аномальной жары в фонтанах и бассейнах.

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