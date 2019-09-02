"Будет учиться жить в стране изменений": сын Зеленского пошел в первый класс

Первая леди рассказала об ожиданиях от своих детей, и отметила, что больше не будет советского бессмысленного заучивания в школе

Фото:Елена Зеленская/instagram

В День знаний в Украине сын главы государства Владимира Зеленского Кирилл пошел в школу и стал первоклассником. Об этом сообщила в Instagram супруга президента Елена Зеленская.

По ее словам, для их семьи сегодня особенный день.

"Наш сын Кирилл теперь первоклассник. Сегодня он впервые сядет за парту, увидит свою первую учительницу и одноклассников. В последующие 12 лет он узнает, что такое дружба и, пожалуй, разочарование. А еще – будет шалить, поедет в первые путешествия без родителей, будет закалять характер и становиться ответственным. Кирилл не только будет усваивать школьную программу, но и учиться жить в стране изменений. Наши дети – поколение будущего. Они не знают, что такое советские ограничения и бессмысленное заучивание. Верим, что они полюбят школу и будут учиться охотно. А потом выберут профессию по зову сердца и сделают много полезного для нашей страны. Мы хотим гордиться нашими детьми – и Сашей, и Кириллом", – написала Елена Зеленская.

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Первая леди рассчитывает, что школа заложит основы для взрослой жизни ее детей и будущего Украины.

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Как известно, в этом году 1 сентября пришлось на воскресенье, поэтому украинские школы сами выбирали, соблюдать им дух или букву закона – проводить День знаний в выходной или в первый день рабочей недели (дав детворе возможность отгулять еще один день). Новости "Сегодня" следят за тем, как в Украине отмечали 1 сентября и как пройдет первый учебный день. Читайте главные подробности с Дня знаний.

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