Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,31
28,79

Будущее медреформы: новый глава Минздрава сделал заявление

11 марта, 16:00

Денис Беспалов

Реформа системы здравоохранения Украины продолжается, заявил Емец

Новое руководство Министерства здравоохранения Украины не намерено останавливать медицинскую реформу в Украине. Новые изменения в системе здравоохранения будут основываться на передовом международном опыте, и включать интересы врачей и пациентов. Об этом на заседании Кабинета министров заявил глава ведомства Илья Емец, который ранее выступил за введение страховой медицины, передает пресс-служба Минздрава.

"Реформа системы здравоохранения Украины не останавливается, она продолжается. Наша задача – провести такие изменения, от которых выигрывают все украинцы: как пациенты, так и врачи. Очевидно, что модернизация должна происходить на основе отечественного опыта и передовых мировых практик и чтобы новые механизмы заработали сразу, а украинцы не страдали от ожидания перемен", - подчеркнул Илья Емец.

По словам главы ведомства, подготовка к внедрению второго этапа реформы системы здравоохранения проходит в Министерстве здравоохранения уже сейчас.

Реклама

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что реформа системы здравоохранения будет завершена. Президент выразил удовлетворение первым этапом медицинской реформы, который позволил повысить заработные платы семейных врачей, улучшить материально-техническое состояние медучреждений и увеличить прозрачность финансирования системы здравоохранения.

В тренде
Карантин из-за коронавируса в Украине: что известно на данный момент

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения и Национальная служба здоровья сейчас работают с регионами над вторым этапом медреформы, который должен стартовать с 1 апреля.

Сайт "Сегодня" разбирался, что изменится с 1 апреля 2020 года – "Медгарантии для украинцев: за кого государство заплатит больше всего".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Минздрав медреформа МОЗ Илья Емец

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Отставка Кабмина: в
Отставка Кабмина: в "Слуге народа" объяснили, почему не уволили АваковаПолитика
В
В "Слуге народа" назвали главную причину увольнения РябошапкиПолитика
Журналист дозвонился к Гиркину и спросил, кто сбил
Журналист дозвонился к Гиркину и спросил, кто сбил "Боинг" над Донбассом (видео)Украина
Рада может снова провести внеочередное заседание: Разумков назвал причину
Рада может снова провести внеочередное заседание: Разумков назвал причинуПолитика
"Прости нас": в Запорожье на место гибели восьмилетней девочки несут цветы и игрушки (фото, видео)Запорожье
В Киеве из-за коронавируса закрывают школы, детсады и кинотеатры
В Киеве из-за коронавируса закрывают школы, детсады и кинотеатрыПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...