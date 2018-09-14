Будущее мин на Донбассе: их будут убирать по тендеру

Верховная Рада в ближайшее время планирует заполнить законодательный вакуум в вопросе разминирования украинских территорий. Соответствующий законопроект нардепы обещают подать в парламент уже на следующей пленарной неделе.

Опасная земля

В последние дни лета Министерство обороны обнародовало печальную статистику: с начала боевых действий на Донбассе жертвами мин и неразорвавшихся снарядов стали 1858 человек. Число погибших составило 482 человека, из них 21 ребенок. Еще более впечатляющие цифры приводит ЮНИСЕФ: четверть миллиона детей, живущих на востоке страны, находится в группе риска. В украинском парламенте говорят, что площадь заминированных территорий составляет около 7 тыс. кв. км.

"Восточная Украина быстро становится одним из самых заминированных регионов мира. Если проблему не решить, это остановит ее развитие на многие годы вперед", — считает помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер.

Цифры, которые приводит благотворительная организация HALO Trust (занимается разминированием во всем мире), еще внушительнее. По их данным, только на контролируемых украинским правительством территориях мины и неразорвавшиеся снаряды повлияли на жизнь 500 тыс. человек.

"Полная степень загрязнения все еще не известна. Процесс обследования территорий продолжается. Количество опасных земель неуклонно растет", — говорится в последнем отчете организации.

Поиск решения

Законодательную сторону вопроса в ВР обсуждают достаточно давно.

"Парламент виноват, что до сих пор не принял закон о гражданском разминировании", — сетовала в марте этого года вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

В 2016-м секретариат Верховной Рады зарегистрировал два проекта о противоминной деятельности. Один — от нардепов, второй — правительственный.

Депутатскую инициативу отозвали из-за коррупционных рисков. Глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз объяснила "Сегодня", что в первую очередь нужно избежать малейших проявлений коррупции.

"Нам нужно расширить функционал. Военные саперы и саперы от ГСЧС не успевают. Они не способны справиться с тем объемом по разминированию, который есть уже сейчас. Мы должны дать возможность получить лицензии частным и иностранным компаниями, чтобы они проводили эту деятельность. Но нам нужно создать "предохранители", которые обяжут эти компании качественно выполнять работу и отчитываться о ней. Соответственно, и нести ответ за проделанную работу. Вплоть до потери лицензий, если территория, которую они "чистили", не была очищена должным образом", — говорит она.

Предложения Кабмина отмели из-за тупиковой дискуссии относительно единого органа, который должен координировать противоминную деятельность.

По словам Геращенко, осенью должен быть зарегистрирован новый проект:

"Надеюсь, его принятие активизирует работы по разминированию, определит ответственную структуру, даст ответ о возможном привлечении частных и международных структур с соответствующим опытом, заставит местную власть более ответственно относиться к маркировке опасных территорий".

Ирина Фриз добавляет, что уже на этой неделе может быть готов черновик законопроекта, а на следующей сессионной неделе (стартует 18 сентября) норма может быть зарегистрирована. Секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Иван Виннык добавляет, что должны появиться два разных органа: один будет отвечать за организацию тендера, а второй — ставить условия и принимать работу.

"Разделена, условно говоря, постановка задач и продажа услуги. Так мы уничтожаем коррупционные риски при распределении значительных средств, которые будут под это дело направляться. Это международная практика, — объяснил нардеп "Сегодня". — Еще мы создаем инструмент общественного контроля. Будет работать межведомственная комиссия, у которой будет рекомендательная функция по всем решениям".

Наконец, по словам Винныка, планируется четко разделить гуманитарное и функциональное разминирование.

"Условно говоря, нашли бомбу времен Второй мировой войны — ГСЧС уничтожает ее. Или Военные силы Украины освобождают какую-то территорию, и в рамках продвижения они самостоятельно очищают все пути. В общем, гуманитарное разминирование — это то, что касается ситуаций, когда, например, территория очищена от врага. Еще один пример — пожар на артиллерийском арсенале, после которого нужно разминировать территорию", — резюмирует он.

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Деньги и время

Сейчас, по словам Геращенко, разминированием в районе Операции объединенных сил занимаются 39 групп (164 человека). Из них от ВСУ — 28 групп, а от ГСЧС — 10. Еще одна группа саперов представляет Государственную специальную службу транспорта. Вице-спикер добавляет, что с таким количеством специалистов вся работа займет годы. По данным ООН, которые подтверждают и украинские эксперты в вопросах разминирования, на полную очистку Донбасса понадобится около 20 лет. Известна и примерная сумма, которая понадобится для этого.

"Для примера: Хорватия за 20 лет потратила чуть больше 800 млн долларов на разминирование своей территории", — говорил министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш.

Впрочем, он уточнил, что окончательную цифру можно будет назвать только после того, как будут освобождены все временно оккупированные территории.

Предупреждения. На КПВВ часто случаются несчастные случаи. Фото: AFP

Страшно: мины в посадках, на дорогах и кладбищах

На оккупированных территориях взрывные устройства можно обнаружить везде — от лесопосадок до центра города. Например, в июле двое подростков погибли в Горловке, подорвавшись на мине, установленной на кладбище. В том же месяце противопехотную мину обнаружили у дверей одной из школ в центре Донецка, а в августе в оккупированном селе Красный Октябрь под Луганском на проселочной дороге подорвался комбайн — водитель чудом остался жив. Об опасности установленных минных растяжек предупреждают знаки у КПВВ, запрещающие сходить с обочины дороги в лесополосу. Но несмотря на предупреждения, люди, простаивающие по несколько часов в очереди для проезда на подконтрольную территорию Украины, игнорируют опасность. В результате — десятки погибших и раненых от взрывов боеприпасов у блокпостов.

"Лесопосадки и в черте Донецка стали опасным местом. Кто-то не боится туда ходить, чтобы отдохнуть, а вот у многих развилась настоящая фобия, боятся даже подходить, вдруг растяжки", — рассказала дончанка Юлия Кремень.

Количество взрывных устройств у боевиков исчисляется сотнями и тысячами, причем именно боевики становятся виновниками взрывных инцидентов. Например, граната с выдернутой чекой бывает веским аргументом в пьяных спорах. А в воскресенье, 9 сентября, взрыв в центре Донецка оказался результатом скинутого с верхних этажей взрывоопасного предмета.

"Он рванул в воздухе. Женщина на балконе белье развешивала, была контужена", — рассказала очевидица Лилия.

Напомним, ранее Минобороны сообщало, что Россия поставляет на оккупированный Донбасс запрещенные мины.