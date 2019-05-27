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Будущее "Укроборонпрома": у Зеленского сделали заявление

27 мая, 15:33

Абромавичюс отметил, что "Укроборонпром" должен обязательно пройти международный аудит

Фото: Укроборонпром

Государственный концерн "Укроборонпром" не нужно ликвидировать, вместо этого нужно заменить менеджмент в нем. Об этом на круглом столе "Что делать с "Укроборонпромом"? Последствия и цели реформы" заявил экс-министр экономического развития и торговли Украины, советник президента Владимира Зеленского Абромавичюс.

"Нужно приостановить дискуссии о ликвидации "Укроборонпрома", потому что те, кто предлагает ликвидацию, предлагают спрятать концы в воду. Нужно полностью заменить менеджмент компании, который довел компанию до нынешнего состояния, когда мы видим отсутствие прозрачности, "друзей", хищения, обман", - заявил он.

Также он добавил, что "Укроборонпром" должен руководствоваться, как любая другая государственная компания, тем, что не должно быть какого-либо исключения из-за того, что это военная сфера.

По его словам, в наблюдательном совете должны быть люди разных специальностей, а не только военные.

Кроме того, Абромавичюс отметил, что "Укроборонпром" должен обязательно пройти международный аудит.

"Компания с миллиардным оборотом должна пройти международный аудит от "большой четверки", поскольку ни одна Счетная палата ничего там не обнаружит, в том числе и контрагентов, которые прячут деньги по оффшорам", - добавил он.

14 марта председатель парламентской Временной следственной комиссии по расследованию сведений о хищениях в армии Иван Винник заявил, что уже разработан законопроект о реформировании госконцерна "Укроборонпром" и по рассекречиванию информации о государственном оборонном заказе.

11 апреля председатель Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что в законопроекте о реформировании ОПК будет предусмотрено также реформирование системы закупок в рамках государственного оборонного заказа.

По словам Пашинского, законопроектом, среди прочего, предусмотрена ликвидация "Укроборонпрома", а также коренные изменения в закон о государственной тайне и относительно государственного оборонного заказа.

28 апреля заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что вместо госконцерна "Укроборонпром" будет создан другой орган с расширенными полномочиями.

22 мая Кабмин выделил "Укроборонпрому" 32 млн грн на возвратной основе, чтобы госконцерн провел финансовый аудит своей деятельности.

Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, осуществляющими хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и участвующих в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более ста предприятий ОПК Украины.

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Тег аудит, Укроборонпром, Абромавичус

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Источник:

УНИАН

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