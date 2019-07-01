Будущее – за щадящей хирургией

Малоинвазивная хирургия пришла на смену полостным операциям

Благодаря современной методике хирургическое вмешательство стало малотравматичным, без разрезов и швов. Послеоперационный период протекает без выраженных болевых ощущений, организм восстанавливается в короткие сроки.

Эксперт медицинского комплекса ACIBADEM госпиталя Atakent профессор Бурак Тандер обладает огромным опытом в области детской малоинвазивной хирургии, на его счету тысячи успешных операций. Специалист высокого класса рассказал о преимуществах этого вида хирургического вмешательства.

Добиться высокой эффективности при минимальном травматизме. К сожалению, во многих случаях для спасения ребенка необходимо оперативное вмешательство. Нам приходится делать операции на грудной полости и брюшной полости, связанные с мочеполовой системой. Если раньше они были полостными, то сегодня их заменила малотравматичная инвазивная хирургия. Лапароскопия, торакоскопия, бронхоскопия, эзофагоскопия, гастроскопия, цистоскопия, ректоскопия, колоноскопия проходят с помощью эндоскопии, то есть через небольшие отверстия.

После такой операции на теле практически не остается шрамов, ребенок почти не испытывает боли, быстро выздоравливает и возвращается к обычной жизни.

Метод используется для детей и взрослых, но, безусловно, работать с детским организмом намного сложнее. В первую очередь из-за небольшой операционной площади, поэтому используются специальные, очень маленького размера инструменты и особая методика ведения операции. Врачу требуется большой период времени для обучения и приобретения соответствующего опыта. В клинике ACIBADEM хирурги владеют методикой на высоком уровне.

Доверять такое оперативное вмешательство специалисту без опыта нежелательно, потому что могут возникнуть разные ситуации. Например, может внезапно начаться кровотечение. При открытой хирургии хирург пальцем нажимает на точку и останавливает кровь. При лапароскопической операции подобное сделать невозможно. Опытный врач, в первую очередь, подобного не допустит, а если даже кровотечение произойдет, сумеет справиться с проблемой.

Если говорить о применении малоинвазивной хирургии, то она подходит почти для 90% хирургических операций. Но это больше теоретически. Практически же из-за наличия множественных кровеносных сосудов, эндоскопическая хирургия не рекомендуется для лечения, скажем, нейробластомы. Однако и тут каждый отдельный случай требует индивидуального подхода. Если размер нейробластомы не слишком велик, то ее можно убрать лапараскопическим путем.

Не подходит лапараскопический метод для лечения органов, которые кровоточат – при травмах селезенки, печени, а также для устранения врожденных дефектов, аномалий в пищеварительной системе.

Решение об использование лапароскопии или торакоскопии принимается после обследования пациента. Метод использовали при атрезии пищевода, лечения медиастинальных новообразований, врожденных кист, эмпиемы плевры, некоторых доброкачественных опухолей, врожденной диафрагмальной грыжи, особенно грыжи типа Морганьи, ретростернальной грыжи.

С помощью лапароскопии в клинике лечат аппендицит, гастроэзофагеальный рефлюкс, инвагинацию кишечника, тонкой кишки в толстую кишку, кисты и опухоли яичников. Метод используется для введения перитонеальных, диализных катетеров, а также вентрикулярных перитонеальных шунтирующих катетеров, решения проблем с кишечником, в бариатрической хирургии, для удаления кист печени, взятия биопсии.

Лапароскопия широко применяется для диагностики, например, при болях в животе, когда результат не дают ни лабораторные, ни визуализирующие исследования.

Что касается паховой грыжи, то тут лечение лучше проводить с помощью полостной операции. При использовании лапароскопической хирургии существует опасность травмы семенного канатика, кроме того происходит вторжение в брюшную полость, тогда как при открытой пластике всего лишь в подкожную клетчатку. Шрамы же при такой операции в обоих случая аналогичны – размер практически одинаковый. В настоящее время детские хирурги предпочитают лечить паховую грыжу путем полостной операции.

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