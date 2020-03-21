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Будут делиться опытом: Украина проведет телемост с Китаем о коронавирусе

21 марта, 16:14

Татьяна Очеретяна

Китайские врачи поделятся личным опытом

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что власти готовятся к вероятному ухудшению ситуации с распространением коронавируса в стране. В связи с этим глава правительства провел телефонный разговор с послом КНР в Украине Фан Сяньжуном. Об этом Шмыгаль написал на своей странице в Facebook

"Китай любезно согласился в эти бесспорно тяжелые для всего мира времена сделать прямой телемост, чтобы китайские врачи смогли поделиться собственным опытом с нашими медработниками и вирусологами. Телемост ориентировочно состоится в ближайший вторник", – сообщил он.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями украинских телеканалов и обсудил с ними образовательный проект для учеников 5-11 классов на время карантина в связи с распространением вируса.

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Кроме того, министр внутренних дел Арсен Аваков предупредил, что в ближайшее время ограничения из-за коронавируса значительно ужесточат и настаивает на введении "тотального карантина".

Смотрите в сюжете "Сегодня" о том, как случай заражения подтвердили у священника в Тернопольской области:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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