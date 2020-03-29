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Будут изучать лечение COVID-19 за границей: в Минздраве создали экспертную группу

29 марта, 12:31

Татьяна Очеретяна

На основе анализа лечения новые практики будут внедрять и в Украине

В Украине создали экспертную группу, которая будет изучать меры борьбы с коронавирусом других стран и будет рекомендовать использовать их в Украине. Об этом сообщил во время брифинга заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Специфического лечения коронавирусной болезни не существует, проводится симптоматическое лечение. В то же время, в мире используются различные схемы и различные препараты, используемые для лечения коронавирусной болезни. Мы в Минздраве также приняли решение – у нас создана экспертная группа из ведущих профессоров и клиницистов, которые будут рассматривать все передовые средства лечения, которые используются в мире, и будут рекомендовать использовать их на территории Украины в случаях, когда вариантов спасения жизни для больного не будет существовать", – сказал Ляшко.

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Напомним, ранее мы писали, что Минздрав будет рекомендовать создать штаб для помощи людям без декларации с семейным врачом.

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