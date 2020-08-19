Будут ли в школах линейки 1 сентября – в Минобразования дали ответ

Учебный год в отдельных районах может начаться дистанционно

МОН рекомендует отказаться школам от традиционной линейки на 1 сентября. Об этом сообщили в ведомстве на запрос сайта "Сегодня".

"Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Украины проводить массовые мероприятия в учебных заведениях запрещено", – прокомментировали в Министерстве образования.

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Учебный год в школах начнется в зависимости от эпидемиологической ситуации, добавили в ведомстве. В регионах, где будут "зеленый", "желтый", "оранжевый" уровни эпидемической опасности, посещение учебных заведений оставят в обычном режиме. В этих зонах школы должны следить за соблюдением принципов социального дистанцирования, правил гигиены, использованием масок и предотвращением массовых скоплений людей.

"За организацию образовательного процесса в учреждениях образования в условиях "зеленого", "желтого" или "оранжевого" уровней эпидемической опасности отвечает директор школы. А педагогический совет принимает решение о его особенностях с учетом Временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях в период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (Covid-19), утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Украины от 30.07.2020 № 42", – прокомментировали в Министерстве.

В случае "красного" уровня – посещение учебных заведений временно запрещается, а обучение обеспечивается с использованием технологий дистанционного обучения.

Каждые 14 дней переход региона из одной в другую зону будет решать Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Ранее Министерство образования и науки дало свои рекомендации, как подготовить учебные заведения для безопасной работы в условиях пандемии. В ведомстве рассказали об условиях дистанцирования для учащихся, а также у школьников могут появиться отдельные учебные кабинеты.

Будет ли в школах дистанционное обучение с 1 сентября, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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