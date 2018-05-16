"Будут ничтожными": Украина жестко предупредила Россию по фейковым выборам на Донбассе

Незаконные выборы не будут иметь никаких правовых последствий, говорит Ирина Геращенко

Сегодня в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, и во время заседания подгруппы по вопросам безопасности Украина предупредила Россию об ответственности за организацию незаконных "выборов" на оккупированной территории.

Об этом Ирина Геращенко, первый вице-спикер Верховной Рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе по Донбассу сообщает на своей странице в Fаcebook.

"Принципиальными вопросами в группе по безопасности и ТКГ, конечно же, была проблема обострения ситуации на Донбассе и нарушение режима тишины. Также на ТКГ украинская сторона предостерегла Российскую Федерацию от намерений организовать (вернее, повторения по сценарию 2014 года) фейковые "выборы" на территории временно оккупированных ею территорий в Донецкой и Луганской областях Украины", – рассказала вице-спикер.

"С нашей стороны четко отмечено, что любые "выборы" на временно оккупированных территориях Донбасса, в случае их проведения Российской Федерацией, будут ничтожными и не будут иметь никаких правовых последствий. И за это должна нести ответственность РФ", – подчеркнула Геращенко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко говорил о возможном вмешательстве России в украинские выборы. Глава государства отметил, что Россия использует также "огромную армию провокаторов и агентов в социальных сетях".

В свою очередь координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук писал, что у Путина поставили новую задачу по Украине. По его словам, в Кремле уже отдали соответствующее распоряжение начать активную подготовку к "работе" с украинцами на оккупированных территориях и в самой России перед выборами в Украине.