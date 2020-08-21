Будут отказывать в госпитализации: в Минздраве сделали громкое заявление по коронавирусу

Сейчас в Украине в больницу отправляют пациентов со средней формой заболевания, но это может измениться

В Украине продолжается стремительно расти количество зараженных коронавирусом и если ситуация будет ухудшатся, то больницы будут принимать только тяжело больных. На сегодняшний день госпитализируют даже со средними формами заболевания. Об этом рассказала на брифинге Минздрава врач-инфекционист Ольга Голубовская.

"Как мы с вами видим, ежедневная статистика по новой коронавирусной болезни в нашей стране ухудшается. Мы это ожидали. Но я хочу обратиться к каждому из вас и сказать следующее: можно верить в коронавирус, можно в него не верить... Все эти данные, которые обнародовал наш министр, для кого-то сухие статистические данные. Но для людей, которые уже столкнулись с этой болезнью, для медицинских работников, которые более полугода работают в сложных условиях, это такая суровая реальность", – сказала она.

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Голубовская указала на важный момент: увеличивается не только общее количество зараженных, но и стало больше тяжелых форм заболевания и, соответственно, увеличилась летальность. Также она отметила, что все больше болеют и умирают молодые люди.

Врач-инфекционист подчеркнула, что в случае, если будет наблюдаться рост заболеваемости в Украине, то придется менять стратегию касательно госпитализации людей.

"Сейчас мы можем госпитализировать максимум тех людей, которые требуют какого-то медицинского вмешательства, средние формы заболевания также входят в показания к госпитализации... Если будет наблюдаться такой рост заболеваемости, мы будем вынуждены тоже пересматривать показания к госпитализации и госпитализировать только тяжелые формы заболевания. Это усложнит качество оказания медпомощи", – сказала Голубовская.

Отметим, что в последние дни количество новых больных в сутки достигло и даже превысила две тысячи, каждый день умирает больше 20 человек. Так, например, в Одесской области на фоне эпидемии коронавируса инфекционное отделение центральной районной больницы в Измаиле переполнено пациентами с пневмонией. Большая их часть находится в тяжелом состоянии. ситуация усложняется тем, что лаборатория часто с опозданием выдает заключения по ПЦР-тестам, и в результате потенциальные больные долгое время контактируют с другими пациентами. Основная часть поступающих в больницу – жители Измаила и района. Заведующая отделением говорит, что вирус стал более злым, агрессивным, больные все чаще переносят его в тяжелой форме. Еще один одесский врач рассказал о ситуации в больницах.

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