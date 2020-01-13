Будут учить с помощью сериала и знаменитостей: в Кабмине рассказали, что придумали для украинцев

На образовательной онлайн-платформе будут "сезоны" и "серии", а преподавать - актеры и общественные деятели

/ Фото: Pixabay

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Уже 21 января 2020 года будет запущена национальная образовательная онлайн-платформа по цифровой грамотности "Дія. Цифровое образование". Это необходимо, поскольку сейчас уровень грамотности населения во всем, что касается цифровизации, оставляет желать лучшего. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного по заказу правительства.

Она будет состоять из пяти курсов для различной целевой аудитории и будет показана в форме сериала. Изначально на платформе появится только три курса:

базовый курс; курс цифровой грамотности для учителей; курс для родителей "Онлайн безопасность для детей".

"Аудитория, которую нам нужно будет обучать, это люди старшего возраста, которые не имеют большого опыта в интернете. Поэтому мы решили отойти от стандартных онлайн-курсов и создать то, что будет понятно каждому – это образовательный сериал. Мы решили, что создаем такой себе образовательный Netflix или MEGOGO", — рассказывает Валерия Ионан.

Продюсер образовательных проектов Минцифры Виталий Спивачук, который и занимался съемками сериала, рассказывает, что люди постарше скептически относятся к различным государственным проектам и инициативам, но доверяют лидерами мнений, которых видят по ТВ, в прессе и т.д.

"Поэтому мы подумали, почему бы не объединить тот продукт, который делает государство, с людьми, которым доверяют. Поэтому мы привлекли известных людей — это Ольга Сумская, Надежда Матвеева, Руслан Ханумак и Мария Ефросинина", — говорит Спивачук.

Он добавляет, что вместо уровней во время обучения будут сезоны и серии, а перейти к следующей серии нельзя будет, пока не просмотришь и не сдашь тесты по предыдущей.

"Мы подумали: почему бы не использовать элементы из привычных телеформатов и принципы сериальности внутри курсов. Формат, на котором мы остановились, – это формат студии, в которую селебрити приглашают в гости экспертов и задают актуальные вопросы от украинцев", – объяснил Спивачук.

Такой сериал будет не только развлекать, но и обучать,причем на трех языках: украинском, русском и жестовом языке. Также в сериале отошли от формата монотонного монолога и пришли к более свободному и веселому диалогу.

Подробнее о том, что такое цифровая грамотность и зачем она нужна, читайте в нашем материале "У половины украинцев проблемы: зачем и как граждан будут учить цифровой грамотности".

Напомним, Кабинет министров поставил перед собой довольно амбициозную цель: повысить уровень цифровой грамотности как минимум шести миллионов украинцев. Как заявил премьер-министр, это требование сегодняшнего дня и должно значительно усилить конкурентоспособность украинской экономики.

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