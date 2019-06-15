Бухгалтер "Укрпочты" обокрала предприятие на миллион гривен
Шестидесятилетняя бухгалтер признала свою вину, хотя и не полностью
Бухгалтер "Укрпочты" в течение 7 лет обворовывала собственное предприятие. Просто переводила небольшие суммы на свои счета. А когда недостаток обнаружили сделала себе убежище от правоохранников. Поэтому искать ее пришлось долго.
Небольшой городок Кагарлык. С одним отделением "Укрпочты". Здесь и работала бухгалтер, которую будут судить за кражу миллиона.
О коллеге на почте вспоминают неохотно. Говорят, никто и не подозревал, что семь лет она воровала деньги.
Соседи в вину бухгалтера верить отказываются!
Однако шестидесятилетняя бухгалтер признала свою вину, хотя и не полностью. Как рассказала "Сегодня" адвокат, половину от суммы подозреваемая вернула на счета предприятия. А брала деньги на лечение мужа, который не встает с постели. Сейчас за больным ухаживают родственники.
Бухгалтершу "Укрпочты" обвиняют в том, что присвоила более миллиона гривен. Исчезла с работы как раз накануне проверки из центрального отделения. Искали ее два года. Но оказалось, что все это время она была под носом у полиции. Пряталась в доме родственников, где есть комната с потайной нишей. Теперь подозреваемая в Лукьяновском СИЗО.
"Используя программное обеспечение она перечисляла на банковские карточки своих близких родственников средства, которые принадлежали Укрпочте", – говорит Марьяна Гайовская-Ковбасюк, пресс-секретарь прокуратуры Киевской области.
Теперь женщине грозит до 12 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что на Буковине начальница сельской почты украла марок и конвертов на сто тысяч гривен.
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