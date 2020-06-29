Буквально на глазах у взрослых: в Украине на пляжах утонули десятки детей

Трагедии случаются не только тогда, когда дети купаются без присмотра

С начала июня в Украине, где разрешили отдыхать на пляжах в карантин, утонули 30 детей и подростков возрастом до 18 лет. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

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"В целом с начала июня вода уже унесла жизни более 30 юных граждан в возрасте до 18 лет", – говорится в сообщении.

Спасатели подчеркнули: трагедии случаются не только тогда, когда дети сами посещают озера и реки. Подавляющее количество ЧП происходит буквально на глазах у взрослых.

В частности, 25 июня в с. Ковалиха Смелянского района, что в Черкасской области, на территории частного домохозяйства утонула девочка 2011 года рождения. Ребенок по неосторожности упал в яму. В этот же день в пруду возле с. Первомайское Розовского района Запорожской области утонули две девочки – 2009 и 2008 годов рождения. Они без разрешения родителей поехали на водоем.

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Также в пруду с. Двухлетие Теребовлянского района Тернопольской области из-за неосторожного поведения во время купания погибли двое парней 2005 и 2003 годов рождения. А уже 26 июня в пруду в пгт Славгород Синельниковского района Днепропетровской области во время купания утонул подросток 2004 года рождения.

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Спасатели также напомнили главные условия для безопасного отдыха и правила поведения на воде:

правильный выбор места для купания;

строгое соблюдение правил безопасности во время плавания;

постоянный контроль за детьми со стороны взрослых;

отказ от алкоголя, ведь в состоянии опьянения люди теряют бдительность и не могут адекватно сориентироваться в случае опасной ситуации.

Ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям объясняли, что к большому числу трагедий привела жаркая погода и неосторожность отдыхающих.

Напомним, в прошлом году в июне утонули больше сотни украинцев. Тогда ГСЧС начала устраивать рейды по отечественным пляжам. О том, как это было, узнавайте из видеосюжета:

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