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Бум фальшивых лекарств от рака в Украине: Янина Соколова рассказала, как купить качественный препарат

16 января, 15:16

Государство может обеспечить больных раком только одной бесплатной химиотерапией

Правоохранители в Киеве обезвредили преступную группу, которая производила и продавала фальшивые лекарства. И продавала даже за границу. Во время обысков обнаружили немало препаратов от онкозаболеваний и гепатита. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Украины. Среди флаконов были маркированные, как лекарства от рака, стоимость которых около 10 тысяч долларов за единицу. Подозреваемые продавали их за 3-5 тысяч долларов.

Также правоохранители прекратили контрабанду лекарств из Турции. Пассажир авиарейса Анкара-Киев, гражданин Украины пытался ввести фальсификат на сумму около 300 тысяч гривен. Сейчас следователи разыскивают производителей подделок и других, причастных к контрабанде.

Соучредительница ГО пациентов "Афина. Женщины против рака" Виктория Романюк:

"Онкопациентов очень волнует то, что у нас большое количество некачественных лекарств. И то, что регулярно появляется информация о фальсификатах. Вообще, препараты от онкозаболеваний – очень дорогие. А пациенты стараются закупать лекарства за свои средства. И они хотят найти что-то подешевле, потому что средств не имеют. И покупают фальсификат или даже контрабанду, что очень опасно для здоровья, потому, что не сохраняется температурный режим. Даже если лекарства нормальные, препарат может стать некачественным".

О том, с какими трудностями сталкиваются украинцы, которые нуждаются в химиотерапии, рассказала телеведущая и актриса Янина Соколова, которая в течение семи месяцев боролась с онкологией:

"Это боль нашего времени. И она будет существовать, пока будут существовать такие страшные болезни, иногда неизлечимые, как рак. Я могу сказать, что во время лечения я проходила четыре химиотерапии, одну из которых мне компенсировало государство. Соответственно, я не имела сомнений в качестве препарата, который мне предоставлен Институтом рака. Но все те препараты, которые я покупала сама… Это все происходит с помощью частных фирм, которые дают сертификат, и которые привозят в Институт Рака, с помощью курьера всю документацию, и ты уверен, что с лекарствами все в порядке".

По мнению Янины, пациенты часто страдают от недостатка информации.

"Люди наши часто слабо осведомлены. Из-за того, что тема рака – это тема, от которой хочется спрятаться, телевизионное пространство не насыщенно информацией об этом. А ведь у нас в Украине сейчас проживает миллион больных раком, это страшные цифры. Потому люди не знают, где покупать лекарства, пользуются интернетом".

Также журналистка поделилась личным опытом и сформулировала принципы, на которые стоит опираться при покупке лекарств.

"Существует ряд фактов, которыми стоит руководствоваться, когда хочешь купить лекарства. В первую очередь, это должна быть лицензированная продукция. Второе – фирма, которая продает лекарства, не должна быть серой аптекой, продающей какие-то израильские препараты. И третье – врач. У каждого пациента, которому назначено это лечение, есть возможность пообщаться с врачом. И спросить у него, даже если уже купил, или кинув ссылку в SMS, действительно ли это лекарство – официальное, настоящее".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что телеканал "Украина 24" стал телевизионным партнером проекта "Вечер с Яниной Соколовой". Премьера состоится 16 января, в в 22:30. "Вечер с Яниной Соколовой" – это политико-сатирическая программа, в которой развенчиваются мифы российских пропагандистов. В формате колоритного стендапа Янина подробно объясняет зрителям, как и почему их обманывают.

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Источник: Сегодня

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