Бумажные больничные остаются, но процедуру упростят: Дубилет раскрыл детали

Полностью перевести бумажные больничные в электронную форму пока не получится

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Украине остаются бумажные больничные, перевести их в электронную форму пока не получится. Об этом заявил Дмитрйи Дубилет, который ранее рассказал, что в Кабмине хотят избавить украинцев от "лишних" медсправок, передает "Экономическая правда".

"Полностью перевести их (бумажные больничные) в электронную форму пока не получится, но мы сможем сделать электронный учет больничных и за счет этого избавимся от их подделок. Из-за подделок работодатели и государство тратят лишние деньги на выплаты", – сказал он.

Приятный бонус для украинцев, по словам Дубилета, будет заключаться в том, что закрыть больничный можно будет удаленно, к врачу для этого не надо будет идти.

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"Ты сможешь позвонить врачу и сказать: "Я выздоровел, закрывайте, я хочу на работу", – сказал чиновник.

Как сообщали новости "Сегодня", украинская власть продолжает внедрение проекта "Государство в смартфоне" и пытается отменить многие справки, а госуслуги занести в онлайн. Так, например, Минздрав хочет отменить часть справок. Лишние справки и отчеты тормозят работу здравоохранения, уверены в ведомстве.

В 2019-м в Украине начнут переводить бумажные листы нетрудоспособности в электронные. Никаких бланков, печатей и походов к чиновникам. Получить лист нетрудоспособности станет проще, а возможностей для коррупции будет меньше.

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