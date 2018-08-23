Бунт "торнадовцев": прокуратура объявила о подозрении работникам Лукьяновского СИЗО

По результатам осуществления досудебного расследования прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины уведомила о подозрении в совершении преступлений экс-командира роты "Торнадо", трех бывших бойцов этого подразделения, а также двух сотрудников Киевского (Лукьяновского) следственного изолятора в деле о событиях, произошедших в изоляторе 9 августа. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры.

"Так в ходе следствия установлено, что организованная группа из числа заключенных бывших сотрудников роты "Торнадо", при пособничестве работников ГУ "Киевский следственный изолятор", совершили тяжкие и особо тяжкое преступления, выразившееся в совершении массовых беспорядков, которые сопровождались поджогами, захватом зданий, сопротивлением представителям власти с применением оружия и других предметов, которые использовались как оружие; в оказании сопротивления сотрудникам правоохранительных органов при исполнении ими служебных обязанностей; в совершении угроз убийством, насилием в отношении сотрудников правоохранительных органов в связи с исполнением этими работниками служебных обязанностей, а также в хранении взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения", – сообщили в прокуратуре.

Преступные действия отдельных членов организованной группы и ее организатора – экс-командира "Торнадо", – дополнительно квалифицированы как действия, направленные на совершение покушения на убийство сотрудников правоохранительных органов в связи с исполнением этими работниками служебных обязанностей.

В ведомстве напомнили, что указанные подозреваемые из числа бывших командира и бойцов роты "Торнадо" содержатся под стражей на основании вынесенного судом обвинительного приговора в другом уголовном производстве.

"В отношении подозреваемых работников ГУ "Киевский следственный изолятор" по ходатайству прокурора следственным судьей Печерского районного суда. Киева применена мера пресечения в виде содержания под стражей", – проинформировали в военной прокуратуре.

В настоящее время досудебное расследование продолжается с целью установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к совершению указанных уголовных правонарушений.

Напомним, ранее нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук сообщил, что Минюст принял решение об увольнении всего руководящего состава Лукьяновского СИЗО после инцидента с бунтом экс-бойцов батальона "Торнадо" и передачи им запрещенных вещей.

Также напомним, ране сообщалось, что двое сотрудников Лукьяновского СИЗО передали бойцам "Торнадо" запрещенные предметы.

Как сообщалось, в камере экс-"торнадовцев" в Лукьяновском СИЗО нашли флаг со свастикой, оружие и алкоголь.