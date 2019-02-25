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Бурбак: Правительство Яценюка направило Украину на европейский путь развития

Сегодня, 14:28

Пять лет назад система государственного управления была парализована, напомнил нардеп

Максим Бурбак / Фото: nfront.org.ua
Максим Бурбак / Фото: nfront.org.ua.
Бурбак: Правительство Яценюка направило Украину на европейский путь развития //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3de/8b1/5c73de8b1fe50.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3de/8b1/5c73de8b1fe50.jpg Украина Пять лет назад система государственного управления была парализована, напомнил нардеп

Пять лет назад правительство Арсения Яценюка не только удержало страну, но и направило ее на европейский путь развития.

Об этом на согласительном совете сказал руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, сообщает официальный сайт политической силы.

"Напомню, что на днях исполняется пять лет с начала работы правительства Арсения Яценюка. Правительства, которое несмотря на вооруженную агрессию России, несмотря на войну и высокую вероятность дефолта начало в стране масштабные изменения. Это были сверхэкстремальные условия. Помню это, потому что работал тогда в Кабмине на должности министра транспорта", – отметил Максим Бурбак.

"Первое правительство Арсения Яценюка справедливо называют реанимационным, оно спасало государство в горниле войны, когда система государственного управления была парализована. Нависала реальная угроза холода и коллапса. Мы это предотвратили. Это было всего лишь пять лет назад. Но мы не только удержали ситуацию, но и твердо направили Украину на европейский путь развития", – подчеркнул он.

Руководитель фракции "Народный фронт" также отметил, что сегодня политики могут себе позволить сосредоточиться на политических дебатах и ​​политической борьбе, которая даже часто переходит дозволенные границы.

"У нас демократия. Но, замечу, такая свобода, возможность свободных выборов – за это все заплачено дорогой ценой. За этим – подвиг Героев Майдана, наших солдат на "нулях". Не забывайте об этом. Как и о том, что правительство Яценюка в 2014-м не отступило, спасая страну. Мы выстояли. Мы не испугались. Мы идем вперед!", – подчеркнул Бурбак.

Он также процитировал организатора и идейного вдохновителя польских экономических реформ Лешека Бальцеровича, который в свое время высоко оценил достижения правительства Яценюка: "Была угроза краха. И благодаря правительству Яценюка этот крах не случился".

"Отмечу: все положительные и небывалые преобразования в стране нам пришлось реализовать в условиях войны, оккупации наших территорий и потери пятой части промышленности. Это правда. Помните об этом", – подчеркнул Бурбак.

Ранее сообщалось, что министр юстиции Павел Петренко рассказал, как пять лет назад в Украине создавали систему бесплатной юрпомощи . Даже в условиях войны и нехватки денег украинцам предоставляли юридическую помощь, заявил он.

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Тег Кабмин, яценюк, Бурбак, народный фронт

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