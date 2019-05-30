Бурбак раскрыл подробности обжалования указа Зеленского о роспуске Рады

Нардеп рассказал, как продвигается рассмотрение представления в КС

Максим Бурбак / Фото: nfront.org.ua.

Судья-докладчик по делу о неконституционности роспуска Верховной Рады сообщил, что производство по соответствующему представлению было открыто 29 мая.

Об этом написал на своей странице в Facebook руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Продвигается рассмотрение нашего представления в КС о неконституционности роспуска Рады. Судья-докладчик Виктор Кривенко сегодня официально сообщил мне, что производство по представлению открыто 29 мая, и попросил "безотлагательно" сообщить мою правовую позицию относительно представления. Сделаю это как можно быстрее", – отметил народный депутат.

"Наша позиция проста и логична: законных оснований для роспуска парламента не было и нет", – подчеркнул он.

"Рассчитываем, что Конституционный суд не будет затягивать с рассмотрением. Мы попросили рассмотреть представление в месячный срок. Представление принято и распределено 24 мая", – сообщил руководитель фракции.

Бурбак напомнил, что по инициативе "Народного фронта" 62 народных депутата обжаловали в Конституционном суде указ Зеленского и внесли конституционное представление о конституционности указа президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года.

"Мы убеждены в успехе. Борьба с правовым нигилизмом – это очень важно", – подытожил Бурбак.

Напомним, ранее "Народный фронт" призвал судей КС не допустить давления при рассмотрении указа о роспуске ВР .

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