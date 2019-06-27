Буря в Украине: рухнувшее дерево убило человека

Повреждены кровли десятков зданий

Фото ГСЧС.

В результате ливней и шквалов в Киевской области от падения дерева погиб один человек, а в Ивано-Франковской области повалено 160 деревьев. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

По данным пресс-службы, в Киевской области в результате падения дерева в городе Буча погиб один человек.

Также сильная буря пронеслась и по Ивано-Франковской области. Были выкорчеваны 160 деревьев и повреждены кровли 11 зданий. Жертв и пострадавших на территории области нет. К ликвидации привлечены 34 спасателя и 12 единиц техники.

В Киеве из-за непогоды пострадало четыре человека. Всего в столице спасатели 15 раз выезжали для уборки деревьев с автомобилей, четыре раза – для уборки деревьев с домов, а также несколько раз - с проезжих частей. По состоянию на 15:30 столичные спасатели совершили 42 выезда для ликвидации последствий непогоды. Также проводились работы по откачке воды с проезжей части дороги (тоннеля) на перекрестке ул. Телиги и ул. Щусева.

Также в ГСЧС сообщили, что к таким последствиям привели грозы, ливни и шквалов скоростью 25-28 м/c.

В Киеве в результате сильнейшего ливня, который обрушился на столицу в четверг, 27 июня, после полудня, наблюдаются перебои в работе общественного транспорта. Также во многих районах деревья из-за сильного ветра ломались и падали на припаркованные машины.

Движение трамваев остановилось в районе улицы Дегтяревской, так как на трамвайное полотно рухнуло дерево.

Фото: Информатор

Также, по данным корреспондента "Сегодня", на углу улицы Зоологической и проспекта Победы дерево упало на три машины, транспортные средства повреждены.

Фото: Сегодня

Фото: Сегодня

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