Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Буря в Украине: рухнувшее дерево убило человека

27 июня, 17:05

Повреждены кровли десятков зданий

Фото ГСЧС
Фото ГСЧС.

В результате ливней и шквалов в Киевской области от падения дерева погиб один человек, а в Ивано-Франковской области повалено 160 деревьев. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

По данным пресс-службы, в Киевской области в результате падения дерева в городе Буча погиб один человек.

Также сильная буря пронеслась и по Ивано-Франковской области. Были выкорчеваны 160 деревьев и повреждены кровли 11 зданий. Жертв и пострадавших на территории области нет. К ликвидации привлечены 34 спасателя и 12 единиц техники.

В Киеве из-за непогоды пострадало четыре человека. Всего в столице спасатели 15 раз выезжали для уборки деревьев с автомобилей, четыре раза – для уборки деревьев с домов, а также несколько раз - с проезжих частей. По состоянию на 15:30 столичные спасатели совершили 42 выезда для ликвидации последствий непогоды. Также проводились работы по откачке воды с проезжей части дороги (тоннеля) на перекрестке ул. Телиги и ул. Щусева.

Также в ГСЧС сообщили, что к таким последствиям привели грозы, ливни и шквалов скоростью 25-28 м/c.

В Киеве в результате сильнейшего ливня, который обрушился на столицу в четверг, 27 июня, после полудня, наблюдаются перебои в работе общественного транспорта. Также во многих районах деревья из-за сильного ветра ломались и падали на припаркованные машины.

Движение трамваев остановилось в районе улицы Дегтяревской, так как на трамвайное полотно рухнуло дерево.

Фото: Информатор

Также, по данным корреспондента "Сегодня", на углу улицы Зоологической и проспекта Победы дерево упало на три машины, транспортные средства повреждены.

Фото: Сегодня

Фото: Сегодня

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ветер, дождь, непогода, буря, гроза

Вы сейчас просматриваете новость " Буря в Украине: рухнувшее дерево убило человека". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики уточнили прогноз погоды в Киеве на День Конституции

Сегодня, 15:28

Ранее на пятницу прогнозировали до +20 градусов, однако теперь речь идет о +14

В Киеве после дождя остановились трамваи, по городу десятки рухнувших деревьев (видео)

Сегодня, 14:01

О пострадавших пока информации нет

У Зеленского определили, кто станет премьер-министром Украины

В Госдуме РФ сделали скандальное заявление о 12 областях Украины

Когда выкапывать тюльпаны, нарциссы и другие луковицы цветов

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Однолюбы от природы: астролог назвал самые верные знаки Зодиака

Куркума спасет больные суставы

Перед ним вставали на колени даже зеки

Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир

Почему все время хочется спать? 20 причин сонливости

Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Пенсии снова растут: кому и сколько добавят с 1 июля

Сегодня, 07:00

Кабмин обещает с 1 июля увеличить выплаты тем, кто полжизни отработал

Пенсионный вопрос: хватит ли в бюджете денег до конца года

Вчера, 07:51

Эксперты говорят, что пока ситуация не критична, но Украине как воздух нужен ощутимый рост экономики

Смотрите, какая "штука": как новая банкнота в 1000 гривен повлияет на рост цен в Украине

Вчера, 07:00

С октября в кошельках украинцев поселится банкнота в 1 тыс. грн. А вот копейки скоро исчезнут

Месяц с новым президентом: эксперты рассказали о плюсах и минусах Зеленского на посту гаранта

25 июня, 07:38

У гаранта среди достижений называют сдвиг по "Нормандии", а эксперты говорят о решительности

Легендарные красавицы: как бы они выглядели в старости

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках

Зеленский отменил еще два указа Порошенко
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь