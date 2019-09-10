Были током и сутками не давали уснуть: Карпюк рассказал о пытках в российском плену

Николай Карпюк. Скриншот

После обмена пленными с Россией бывший узник Кремля Николай Карпюк рассказал о пытках в изоляторе временного содержания в российской Владикавказе. Его пытали током, не давали спать и воздействовали психологически.

Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов.

Он отметил, что самой распространенной пыткой были удары током.

"Как только стемнеет, выводят в коридор, наручники, руки за спину, надевают на голову целлофановый кулек, скотчем перематывают, вата, чтобы снизу ничего не видел, и выводят. Минут 10-15 мы едем, заводят в какое-то помещение, поднимают на четвертый этаж, клемма к пальцу правой ноги, клемма к пальцу правой руки или к другим частям тела, и начинает идти ток сквозь тело. Различными периодами, рывками, в течение определенного времени. Неприятное такое чувство. И это то, что со мной делали. Затем привозят туда, в ИВС, комната для допросов — клетка металлическая метр на метр, там стул. И ночью, в течение суток не дают спать. Только начинаешь закрывать глаза, они через каждые два часа меняются эти вот менты, и сразу "Не спать! Не спать!" — не дают спать", – рассказал Карпюк.

Реклама

Читайте также: Фейгин: Сущенко запрещен въезд в Россию на 20 лет

Он считает, что ему еще повезло, что к нему было более снисходительное отношение. По его словам, другому бывшему узнику Кремля повезло куда меньше.

В тренде Лето не пускает осень в Украину: синоптики порадовали прогнозом погоды

"Мне еще повезло, ко мне они отнеслись немножко по-другому. А то, что происходило со Станиславом Клыхом, его потом привозили, в клетку сажали, заводили в камеру, привязывали за спину браслетами к кровати, ставили на колени, и всю ночь не давали спать, кричали "На колени!", "Не вставать!", "Не двигаться!", – говорит украинец и добавил, что слышал, как привозили/увозили других узников для пыток, которые обещали подписать что угодно, лишь бы прекратились издевательства.

Сам Крапюк после четырех ночей пыток потерял сознание и на шестые сутки очнулся в камере. Он добавил, что кроме пыток тюремщики в РФ также применяли психотропные вещества.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Читайте все подробности с фото и видео обмена пленными.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама