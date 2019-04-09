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Быстро навели, метко попали: как тренируются украинские пушкари, опубликованы фото

Сегодня, 04:30

Артиллеристы хотят сократить время пребывания подразделений на позициях

Быстро навели, метко попали: как тренируются украинские пушкари, опубликованы фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/a3c/096/5caa3c096ca7c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/a3c/096/5caa3c096ca7c.jpg Украина Артиллеристы хотят сократить время пребывания подразделений на позициях

Запорожские артиллеристы 55-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ "Запорожская Сечь" продолжают свою боевую выучку в полевых условиях и в рамках боевого слаживания гаубичных дивизионов пушкари отработали действия при контрартиллерийской борьбе.

Об этом пресс-служба оперативного командования "Восток" ВСУ сообщает на своей странице в Facebook.

Для эффективного выполнения поставленных задач и отработки слаженных действий использовались современные контрбатарейные РЛС, беспилотные летательные аппараты и т.д.. Офицеры управления огнем проводили расчеты по метеоданным для повышения точности и плотности поражения определенных целей.

"Практическое выполнение данных огневых задач дает нам возможность значительно повысить скорость наведения и точность попадания по заданным целям. В свою очередь скорость расчетов, которые мы проводим благодаря современным программам, значительно сокращает время пребывания артиллерийских подразделений на позициях. Это, в свою очередь, повышает нашу живучесть", – отметил старший офицер артиллерийской батареи.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как на Донбассе тренируются артиллеристы ВСУ и доводят навыки до автоматизма .

Также было опубликовано видео, как украинские артиллеристы провели маневры на Донбассе .

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Тег ВСУ, учения, артиллерия

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