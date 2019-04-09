Быстро навели, метко попали: как тренируются украинские пушкари, опубликованы фото
Артиллеристы хотят сократить время пребывания подразделений на позициях
Запорожские артиллеристы 55-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ "Запорожская Сечь" продолжают свою боевую выучку в полевых условиях и в рамках боевого слаживания гаубичных дивизионов пушкари отработали действия при контрартиллерийской борьбе.
Об этом пресс-служба оперативного командования "Восток" ВСУ сообщает на своей странице в Facebook.
Для эффективного выполнения поставленных задач и отработки слаженных действий использовались современные контрбатарейные РЛС, беспилотные летательные аппараты и т.д.. Офицеры управления огнем проводили расчеты по метеоданным для повышения точности и плотности поражения определенных целей.
"Практическое выполнение данных огневых задач дает нам возможность значительно повысить скорость наведения и точность попадания по заданным целям. В свою очередь скорость расчетов, которые мы проводим благодаря современным программам, значительно сокращает время пребывания артиллерийских подразделений на позициях. Это, в свою очередь, повышает нашу живучесть", – отметил старший офицер артиллерийской батареи.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как на Донбассе тренируются артиллеристы ВСУ и доводят навыки до автоматизма .
Также было опубликовано видео, как украинские артиллеристы провели маневры на Донбассе .
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