"Быть максимально полезными": чем будет заниматься Консультативный совет по делам ветеранов при президенте

Владимир Зеленский заявил, что любой законопроект, проект указа или иного нормативно-правового акта, который будет касаться ветеранов и членов их семей, обязательно будет проходить экспертизу Консультативного совета ветеранов

При участии президента Украины Владимира Зеленского состоялось первое заседание Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины, который был создан указом главы государства № 209 от 2 июня. О встрече с президентом и первоочередных задачах совета рассказали "Сегодня" его участники.

В этот консультативно-совещательный орган при президенте вошли уважаемые в ветеранских кругах люди, в частности спецназовец, председатель общественной организации "Земельный омбудсмен", участник боевых действий Михаил Дворянчук, полковник ГУР, участник боевых действий Сергей Колот, уполномоченный президента по вопросам реабилитации участников боевых действий, участник боевых действий Вадим Свириденко, председатель общественного союза "Всеукраинское общественное объединение семей погибших и без вести пропавших участников антитеррористической операции, ветеранов войны и активистов волонтерского движения "Крылья 8 сотни" Ирина Михнюк, участник боевых действий танкист Богдан Пантюшенко, который был в плену боевиков и был освобожден 29 декабря.

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Как рассказал председатель Консультативного совета Сергей Куницын, всего в составе совета 25 человек.

"Как человек опытный хочу вам сказать, что никогда при президенте не было ничего подобного. Впервые был создан Совет ветеранов", – сказал он.

Сергей Куницын отметил, что сейчас в государстве 555 000 участников боевых действий, еще 14 000 участников Второй мировой войны, около 120 000 ветеранов Афганистана, 350 000 участников АТО/ООС и около 50 000 участников миротворческих операций. Также десятки тысяч инвалидов и около 10 000 семей погибших. И очень важно, чтобы права этих категорий граждан были защищены, поскольку они положили свое здоровье, а иногда и отдали жизнь, защищая украинское государство.

Работа уже началась

По словам председателя Консультативного совета, первая встреча с президентом прошла очень конструктивно.

"Мы говорили о том, что сейчас в государстве нет целостной программы подхода к участникам боевых действий, семьям погибших, военнопленных, пропавших без вести в отношении законодательства, предоставления статуса, возвращения из плена людей, потому что рассматривается и принимается много законов, подзаконных актов, которые противоречат друг другу. И мы договорились с Владимиром Зеленским как с президентом и Верховным главнокомандующим, что этот совет будет той связью между участниками боевых действий, семьями погибших и президентом Украины, по которой будут проходить проекты законов, постановлений правительства для того, чтобы мы скоординировали действия и была какая-то национальная программа защиты людей воевавших, воюющих, потерявших своих близких. И тех, которые находятся в плену", – рассказал Сергей Куницын.

Он отметил, что в течение недели должно быть наработано Положение о Консультативном совете по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины и после его принятия начнется полноценная работа совета. Но уже сейчас идет обсуждение первоочередных решений.

"У нас где-то семь-восемь групп по три человека, которые будут заниматься такими направлениями, как статус, реабилитация, военнопленные, пропавшие без вести – семь направлений, которые мы сейчас определили для себя. Уже сегодня мы рассмотрели проект закона, который практически готов. Проект закона "О реабилитации" и проект указа о национальной программе реабилитации, который был представлен уполномоченным президента по вопросам реабилитации участников боевых действий, участником боевых действий Вадимом Свириденко. То есть мы уже начали работать", – сообщил Сергей Куницын.

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По его словам, к работе Консультативного совета приглашаются все ветеранские организации.

"Неважно, это миротворцы, участники АТО или ветераны Афганистана – мы готовы сотрудничать со всеми, работы хватит всем. Всех приглашаем к сотрудничеству с Советом ветеранов", – подчеркнул председатель Консультативного совета ветеранов.

Первые задачи

Участники совета выразили надежду, что этот орган станет надежным мостиком коммуникации между сообществом ветеранов и президентом Украины, и это поможет побороть многочисленные бюрократические барьеры в решении различных вопросов.

"Я знаю, что такое вопрос военнопленных и заложников – буду работать и делать все, что от меня требуется, чтобы сдвинуть этот вопрос в более качественную плоскость", – отметил Богдан Пантюшенко.

Ирина Михнюк рассказала, что сейчас возглавляет совет семей погибших при Министерстве ветеранов, созданный в конце 2019 года. По ее словам, эффективность взаимодействия с Минветеранов оказалась очень низкой, голоса семей погибших просто не слышали. Ирина Михнюк надеется, что работа Консультативного совета ветеранов при президенте будет более результативной.

"Я просто взяла на себя ответственность быть здесь представительницей от семей погибших. После того как погиб мой муж, я поняла, с какими проблемами сталкиваются семьи погибших. Я все это испытала на себе и, конечно, на своих детях. Я буду отстаивать и настаивать на тех вопросах, которые действительно заслуживают семьи погибших. Семьи погибших героев должны получить социальную защиту и социальные гарантии от государства", – сказала она.

Вадим Свириденко отметил, что некоторые вопросы участников боевых действий и семей погибших военных не удавалось решить в течение нескольких лет. И теперь, с появлением Консультативного совета ветеранов при президенте, ветеранская общественность сможет напрямую координировать с властью.

"Я знаю, что все от нас потребуют конструктива, решения вопросов, но мы будем не одни их решать – мы снова будем поднимать своих собратьев, волонтеров, людей, которые уже несут опыт, несут знания и которые на своем теле, в своем уме это пережили и могут дать какой-то конструктив для решения вопросов", – сказал он.

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По его словам, участники встречи уже внесли первые предложения по изменению законодательства.

"Лично я – о системе реабилитации, которая действительно меня беспокоит, которую я испытал на себе. И я хочу, чтобы это почувствовали на себе другие наши учасники АТО", – отметил Вадим Свириденко.

Во время встречи с участниками совета Владимир Зеленский заявил, что любой законопроект, проект указа или иного нормативно-правового акта, который будет касаться ветеранов и членов их семей, обязательно будет проходить экспертизу Консультативного совета ветеранов.

"Думаю, мы обязательно будем обрабатывать каждый документ, чтобы не получилось броуновского движения – что один указ или постановление противоречит какому-то другому закону. Это было одно из наших главных пожеланий при создании этого совета, и президент пообещал воплотить это в жизнь", – рассказал Михаил Дворянчук.

По его убеждению, совет также намерен заняться вопросом трудоустройства офицеров войск специального назначения, на подготовку которых государство тратит миллионы долларов.

"Отбывая контракт три-пять лет, они увольняются из Вооруженных сил. Мы просто не имеем права допустить, чтобы эти высокообразованные специалисты просто бродили по улицам в поисках каких-то заработков, нередко с криминальным характером. Мы, в свою очередь, будем делать все, чтобы государство и в дальнейшем могло на них рассчитывать", – сказал Михаил Дворянчук.

Ничего о ветеранах без ветеранов

Сергей Колот отметил, что увидел у президента Владимира Зеленского реальное желание помогать в решении острых проблем ветеранской общественности.

"Президент обещал максимально оказывать содействие в решении вопросов и каждого готов выслушать. Поэтому просьба – донести до людей, что о них помнят, пытаются что-то сделать. И не надо искажать слова и заменять какие-то понятия и ценности. Все будут работать, и будем стараться быть максимально полезными", – отметил Сергей Колот.

Он также призвал СМИ активнее освещать работу Консультативного совета и работать как одна команда.

"У нас было три варианта. Сесть на карантин и ничего не делать. Или сесть под Офисом президента и что-то покричать. А можно было попытаться найти контакт с главой государства, его Офисом, правительством, Верховной Радой для того, чтобы каким-то образом помочь людям, которые воевали, воюют, которые потеряли своих близких, которые в плену. Мы выбрали этот последний вариант, потому что если мы кому-то поможем, можно будет сказать спокойно: "Слава Украине!" – резюмировал председатель Консультативного совета Сергей Куницын.

Напомним, ранее мы сообщали, что Зеленский провел перестановку в руководстве Службы внешней разведки Украины – руководителем ведомства был назначен Валерий Кондратюк, который в 2016-2019 годах был заместителем главы Администрации президента.

Ранее президент назначил замглавы внешней разведки Екатерину Слядневу. Она стала первой женщиной, которая получила такую высокую должность в разведорганах Украины.

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