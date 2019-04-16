Бюджетное путешествие по Европе – советы эксперта

На 200 евро можно посетить, по меньшей мере, пять европейских стран

Опытным украинским туристам удается объездить полмира с очень скромным бюджетом.

Маша Себова побывала в более чем тридцати странах. Уверяет, на 200 евро можно посетить, по меньшей мере, пять европейских стран. Главное, билеты купить заранее.

"Идеальный период для покупки билета начиная от 45 дней до 90 дней до поездки. Самые дешевые авиа во вторник… еще и в воскресенье опускаются цены", – рассказывает Мария Себова путешественница, блогер.

Питаться за рубежом можно в социальных супермаркетах. Там готовую еду продают со скидкой в конце дня или срока годности.

Кроме этого, есть и уличная пища, стоит от одного евро. С доступным жильем в Европе тоже проблем нет. Существуют специальные сайты, где частный дом можно снять существенно дешевле, чем номер в гостинице. Но есть и возможность пожить бесплатно.

"Есть социальная сеть для путешественников, где регистрируются разные люди – готовые ездить в гости к кому-то и те, кто готовы принимать у себя гостей дома абсолютно бескорыстно", – говорит Мария Себова.

За небольшие деньги в Европе можно и обновить гардероб. Прошлогодние коллекции брендовых вещей там распродают со скидкой.

Ранее мы писали о самых бюджетных городах мира для однодневного путешествия.

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