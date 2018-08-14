Бывшего украинского дипломата уличили в хищении 1,5 млн грн
Специалист первой категории Посольства Украины в ЮАР без всякого документального обоснования завладел более 1,5 млн гривен государственных средств
Киевская местная прокуратура № 10 объявила подозрение бывшему сотруднику Посольства Украины в Южно-Африканской Республике в незаконном завладении денежными средствами государственного бюджета в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В ходе финансового аудита выяснилось, что находясь в период 2016-2017 годов в долгосрочной командировке, специалист первой категории Посольства Украины в ЮАР без всякого документального обоснования завладел более 1,5 млн гривен государственных средств, предназначенных для функционирования этого дипломатического учреждения", – говорится в сообщении.
По результатам расследования бывшему чиновнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).
Кроме того, местной прокуратурой заявлен иск о взыскании с подозреваемого всей суммы нанесенного ущерба.
Ранее сообщалось, что в Одессе задержали экс-сотрудника местной таможни, которого подозревают в краже контейнеров с нерастаможенным грузом на 154 млн грн.
Напомним, в Украине выявили коррупционных сделок на 297 миллиардов гривен.
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