Бывшего украинского дипломата уличили в хищении 1,5 млн грн

Специалист первой категории Посольства Украины в ЮАР без всякого документального обоснования завладел более 1,5 млн гривен государственных средств

Киевская местная прокуратура № 10 объявила подозрение бывшему сотруднику Посольства Украины в Южно-Африканской Республике в незаконном завладении денежными средствами государственного бюджета в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе финансового аудита выяснилось, что находясь в период 2016-2017 годов в долгосрочной командировке, специалист первой категории Посольства Украины в ЮАР без всякого документального обоснования завладел более 1,5 млн гривен государственных средств, предназначенных для функционирования этого дипломатического учреждения", – говорится в сообщении.

По результатам расследования бывшему чиновнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).

Кроме того, местной прокуратурой заявлен иск о взыскании с подозреваемого всей суммы нанесенного ущерба.

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