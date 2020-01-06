Бывшие узники Кремля напомнили миру об украинских политзаключенных в России: видео

/ Фото: УНИАН

Россия незаконно удерживает около ста украинцев, которые вынуждены встречать Рождество в российских тюрьмах. Об этом говорится в видеообращении, опубликованном на странице Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

Так, в обращении освобожденные политзаключенные призвали мировое сообщество способствовать освобождению всех украинцев, незаконно содержащихся в тюрьмах в России и на временно оккупированных территориях. В видео, в частности, снялись бывшие узники Кремля Роман Сущенко, Артур Панов, Николай Карпюк, Алексей Сизонович и Владимир Балух.

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Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Все подробности обмена пленными с фото и видео.

29 декабря на КПВВ "Майорск" (под Горловкой) в Донецкой области состоялся еще один обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. В свободную Украину вернулись 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО. Еще шестеро украинцев были освобождены из плена, но остались на оккупированной территории, потому что там их семьи. В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что около 50 осужденных, которые отказались от обмена или возвращаться на неподконтрольную территорию Донбасса, останутся за решеткой. Читайте все подробности с фото и видео о новом обмене пленными.

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