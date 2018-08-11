Бывший боевик "ДНР" пришел в полицию с повинной

Житель Авдеевки сознался, что, хоть и недолго, но сотрудничал с "ДНР"

Житель Авдеевки добровольно сдался полиции Донецкой области и сознался, что, хоть и недолго, но сотрудничал с "ДНР", сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам 40-летнего мужчины, еще в июне 2014 года поступил на службу к боевикам и получил у командира с позывным "Душман" военную форму и боевое оружие – автомат с патронами.

По его словам, ему вверили охранять захваченное админздание – местное отделение милиции. Но уже спустя три дня мужчина осознал свою ошибку сдал оружие и уехал в оккупированный Донецк.

Позже, узнав об освобождении солдатами ВСУ его родной Авдеевки, вернулся домой. Понимая, что за службу в рядах боевиков его ждет уголовная ответственность, мужчина вел скрытный образ жизни, практически ни с кем не общался и передвигался по городу лишь ночью.

"Узнав из СМИ о том, что государство дает шанс начать новую жизнь, мужчина добровольно сдался правоохранителям", – говорят в полиции Донецкой области.

Сейчас в его отношении начата проверка.

Ранее сообщалось, что в апреле Нацполиции сдался 23-летний командир минометного расчета боевиков.

Кроме того, в мае правоохранительным органам сдался боевик, который также прослужил в рядах ДНР несколько дней.

Также в СБУ сообщали, что сдался бывший вербовщик ДНР.