Бывший коп и действующий военный попались на продаже наркотиков

В Харьковской области полиция перекрыла канал торговли наркотическим зельем: более 40 килограммов конопли, а еще незарегистрированное оружие и боеприпасы нашли в квартире бывшего работника полиции. Изъятое зелье оценили более чем в миллион гривен.

А еще на сбыте марихуаны попался военный в Киеве. Сержант принес наркотики на территорию части. Армейца задержали с поличным, когда он продавал запрещенный товар за 1000 гривен.

Кроме того, не так давно в столице боролись с распространением наркотиков. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

А в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

Также мы сообщали, что на Буковине разоблачили группу полицейских, которые продавали наркотики и фальсифицированный алкоголь.

Кроме того, сообщалось, что в Киевской области произошло ДТП с участием сотрудника правоохранительных органов. После этого новый глава Нацполиции Игорь Клименко отстранил все руководство полиции охраны Киевской области.

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