Бывший "народный мэр" Горловки оказался украинским разведчиком – Минобороны

Эдуард Матюха начал добывать разведданные еще с начала конфликта на Донбассе

Эдуард Матюха. Скриншот

Украинская разведка регулярно собирает данные с оккупированных территорий и одним из таких агентов оказался бывший народный мэр Горловки Эдуард Матюха, который работал на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Эту информацию подтвердили в ГУР, передает УНН.

Военные отметили, что он начал добывать разведданные еще с начала конфликта на Донбассе.

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"Мы подтверждаем эту информацию и заявляем: Эдуард Матюха выполнял отдельные задания Главного управления разведки. В частности, сбор доказательств причастности Российской Федерации к войне на Донбассе, на востоке Украины. Это было еще в 2014 году, а до какого времени, я вам не могу сказать", – сообщили в ГУР.

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Отметим, Эдуард Матюха в интервью одному из украинских телеканалов рассказал, что вернулся на подконтрольную Украине территорию после пяти лет разведывательной деятельности под прикрытием любителя "русского мира" и пособника оккупантов. Еще в 2014 году на одном из митингов он был избран "народным мэром" Горловки после того, как из города сбежал предыдущий "народный мэр". Также имел высокие должности в "Коммунистической партии ДНР". Он заявил, что собрал огромное количество документов и доказательств присутствия России на оккупированном Донбассе.

Как сообщали новости "Сегодня", в марте замкомандира "танкового полка ДНР" перешла на сторону ВСУ. В СБУ отмечали, что Светлана Дрюк является ценным свидетелем российской военной агрессии в Украине, а также предоставила важные материалы по руководящей роли кадровых офицеров ВС РФ и сотрудников российских спецслужб в организации террористической деятельности на Донбассе.

Смотрите видео, как летом ВСУ под Горловкой разбомбили штаб боевиков:



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