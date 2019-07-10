Целебные ягоды: что спасает от стресса, похмелья и морщин

Журналисты разбирались в ягодных суперфудах

"Пей чай с малинкой, горло не будет болеть!" Правильно – малина полезна, но не сбивает температуру Потому что в 100 граммах ягод – один миллиграмм ацетилсалициловой кислоты. А в таблетке – 300. Кстати, и черника не лечит зрение. Ягоды годжи – не уменьшают вес, а в смородине витамина С вдвое больше, чем в лимоне. Заявление главы Минздрава прозвучало, как очередное предательство, и заставило журналистов "Сегодня. Итоги" разобраться в ягодных суперфудах.

Этот модный тренд открыл диетолог Дэвид Вульф. Сторонники здорового образа жизни рассказывают, как семена чиа спасают от депрессии, а брусника придает сил.

А знаете, что "Суперфуд" – это отличный маркетинговый продукт с завышенной ценой? Британские диетологи убеждают – 61% людей покупает определенные ягоды только из-за надписи "Суперфуд". А что же на самом деле спасает от стресса, похмелья и морщин?

Сезон фруктов в разгаре. Щедрая украинская земля дарит просто невероятный комплекс витаминов, минералов и микро-, макроэлементов.

"Мы, врачи первички, сейчас более настроены на профилактику, а не лечение", – говорит Марина Сикорская, семейный врач.

Поэтому, укрепляем иммунитет, запасаемся витаминами. Журналисты проехались вдоль лесов, где торгуют лесными ягодами, и прошлись по рынками, где ягоды отовсюду. И выяснили, что многие из продавцов немного преувеличивают пользу своего товара. Но где правда, а где преувеличение?

Безусловно, все фрукты полезны и потреблять их нужно комплексно. Но журналисты выбрали пятерку, в которую вошли только те, которые именно сейчас массово появились на прилавках. И только те, которые растут в Украине.

Итак, пятая позиция.

Одна из воспеваемых ягод в украинском фольклоре, рекордсмен по количеству упоминаний в рецептах. Это – вишня

"Способствуют укреплению костно-мышечной системы, она содержит в себе большое количество клетчатки, она также имеет определенный антиоксидантный эффект", – говорит эксперт.

Польза от вишни и черешни (а они у нас на одной позиции) проявляется в способности снижать уровень холестерина в крови, стимулировать нарушенную моторику желудка. Полезны они и тем, что имеют достаточно много йода, который помогает при различных заболеваниях щитовидной железы. Большое количество железа помогает при малокровии. Сегодня вишню можно приобрести от 15 гривен за килограмм.

На четвертой позиции – смородина или красная смородина. Черная с выразительным запахом – смородина. Белая и красная – красная смородина. Ягода с четвертого места хит-парада самых полезных украинских фруктов стоит от 35 гривен за килограмм.

"Чем мне нравится ее действие? Тем, что она имеет определенный седативный эффект. Она нам помогает расслабиться и чувствовать себя более радостными. А нашим людям это нужно – особенно в нынешние времена", – говорит эксперт.

Также смородина заменяет лимон.

На почетном третьем месте – шелковица. Ягода обладает мочегонным и слабительным эффектом. Это важно для людей, которые имеют расстройства желудочно-кишечного тракта и почек. Для похудения и выведения шлаков из организма, шелковица эффективнее чем любые разрекламированные средства (да еще и не имеет побочных эффектов). За стаканчик чудо-ягоды сегодня просят 25 гривен.

"Она уменьшает риск атеросклероза, она также уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Она обладает противовоспалительным и антибактериальным действием. Также она содержит большое количество растворимой клетчатки, которая полезна для желудочно-кишечного тракта", – говорит врач.

На втором месте по рейтингу целебных свойств находится ягода, вокруг которой появилось куча мифов. Речь идет о чернике – маленькой лесной ягодке, которая на самом деле полезна. Хоть и не лечит от онкозаболевания. Черника полезна для людей с сахарным диабетом второго типа. Также она повышает чувствительность к инсулину у людей с ожирением. Ее применяют для общего омоложения организма и активизации деятельности мозга. Растет в лесах, собирать ее сложно. Цена за литровую баночку начинается от 50 гривен.

"Существует мнение, что черника улучшает зрение. Но в принципе, в доказательной базе медицины нет определенных данных, действительно ли она улучшает зрение. Но за счет того, что она содержит в себе антицианы и танины, она обладает противовоспалительным и противовирусным действием", – говорит врач.

И вот мы подошли к лидеру нашего хит-парада. Ягода, имеет наибольший рейтинг в народной профилактической медицине. Это малина - номер один.

"Уже доказано, что уменьшает на 15 процентов риск сердечно-сосудистых заболеваний. Она проводит профилактику атеросклероза. Она обладает противовоспалительными, противовирусными свойствами. Содержит в себе ацетилсалициловую кислоту", – говорит эксперт.

Малина – одна из самых доступных в Украине ягод. Потому что ее можно прийти и поесть прямо в лесу. Купить ее можно от 35 гривен за килограмм.

Между тем, гран-при этого хит парада могла бы получить голубика – по витаминному комплексу - она безусловный лидер. Но у нее есть существенный недостаток – ее цена начинается от 200 гривен за килограмм.

Как сообщали новости "Сегодня" – наша страна вышла на второе место в мире по темпам насаждения голубики:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вино из черной смородины. "Сегодня" также делились простыми рецептами варенья из черники.

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