Целый класс одного из львовских лицеев просится на дистанционное обучение

Все из-за ученика, который, по словам сверстников, бьется, ругается и мешает учиться всем

Целый класс одного из львовских лицеев просится на дистанционное обучение 2019-03-06T01:21:00+02:00 Украина Все из-за ученика, который, по словам сверстников, бьется, ругается и мешает учиться всем

Целый класс одного из львовских лицеев просится на дистанционное обучение. Все из-за ученика, который, по словам сверстников, бьется, ругается и мешает учиться всем. Но его родители заявляют: именно их ребенка травят.

Администрация школы и еще с десяток родителей написали заявления в полицию. Но причин переводить весь класс на дистанционное обучение нет, говорят в отделе образования.

Чтобы снять напряженность, решили: отныне все уроки в классе снимать на видео. Условия для этого, уверяют, есть. Родители пообещали, отпустят детей на учебу. А вот вернется ли в класс Илья, или перейдет в другую школу, его родители еще не решили.

Ранее сообщалось, что в России подросток открыл стрельбу в школе.

Также мы писали, что в Винницкой области 12-летний мальчик после драки в школе попал на операционный стол.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Целый класс одного из львовских лицеев просится на дистанционное обучение". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.