Целый класс одного из львовских лицеев просится на дистанционное обучение
Все из-за ученика, который, по словам сверстников, бьется, ругается и мешает учиться всем
Целый класс одного из львовских лицеев просится на дистанционное обучение. Все из-за ученика, который, по словам сверстников, бьется, ругается и мешает учиться всем. Но его родители заявляют: именно их ребенка травят.
Администрация школы и еще с десяток родителей написали заявления в полицию. Но причин переводить весь класс на дистанционное обучение нет, говорят в отделе образования.
Чтобы снять напряженность, решили: отныне все уроки в классе снимать на видео. Условия для этого, уверяют, есть. Родители пообещали, отпустят детей на учебу. А вот вернется ли в класс Илья, или перейдет в другую школу, его родители еще не решили.
Ранее сообщалось, что в России подросток открыл стрельбу в школе.
Также мы писали, что в Винницкой области 12-летний мальчик после драки в школе попал на операционный стол.
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