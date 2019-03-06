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Целый класс одного из львовских лицеев просится на дистанционное обучение

Сегодня, 01:21

Все из-за ученика, который, по словам сверстников, бьется, ругается и мешает учиться всем

Целый класс одного из львовских лицеев просится на дистанционное обучение Украина Все из-за ученика, который, по словам сверстников, бьется, ругается и мешает учиться всем

Целый класс одного из львовских лицеев просится на дистанционное обучение. Все из-за ученика, который, по словам сверстников, бьется, ругается и мешает учиться всем. Но его родители заявляют: именно их ребенка травят.

Администрация школы и еще с десяток родителей написали заявления в полицию. Но причин переводить весь класс на дистанционное обучение нет, говорят в отделе образования.

Чтобы снять напряженность, решили: отныне все уроки в классе снимать на видео. Условия для этого, уверяют, есть. Родители пообещали, отпустят детей на учебу. А вот вернется ли в класс Илья, или перейдет в другую школу, его родители еще не решили.

Ранее сообщалось, что в России подросток открыл стрельбу в школе.

Также мы писали, что в Винницкой области 12-летний мальчик после драки в школе попал на операционный стол.

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Тег видео, школа, буллинг

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