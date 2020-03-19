Цементна галузь як драйвер розвитку української економіки

Які асоціації приходять на думку при згадці цементу? Напевно це міцність, довговічність, надійність. Погодьтеся, речі з такими характеристиками завжди високо цінуються. Особливо за часів турбулентності. Слухати завивання вітру набагато спокійніше, знаходячись за міцними стінами будинку. А наявність цього самого будинку хіба не одна з найчастіших асоціацій при описі добробуту? Виходить, між добробутом і цементом багато спільного. І навіть більше, ніж може здатися на перший погляд.

За статистикою, найбільш споживаний ресурс на планеті – вода. Про важливість води ніхто не сперечається, про раціональне її використання твердять всюди, якість споживаної води найбезпосереднішим чином характеризує якість життя. Але як часто доводилося чути про те, що другим за споживанням в світі є цемент? І що ринок цементу розглядається ООН в якості одного з індикаторів рівня економічного розвитку?

Економічний розвиток країни прийнято "вимірювати" показником ВВП. По суті, його значення – це підсумовування обсягу вироблених товарів та послуг усіма підприємствами країни, за винятком того, що призначене для їх власного споживання. Стабільний же розвиток усіх сфер життєдіяльності країни ґрунтується на узгодженості короткострокових, середньо- і довгострокових програм, планів і стратегій. Зростання ВВП в довгостроковій перспективі залежить від виконання декількох основних задач:

створення конкурентоспроможних технологічних виробництв;

зростання внутрішнього попиту за рахунок збільшення доходів населення та активізації інвестиційних процесів;

розвиток експорту товарів з високою доданою вартістю;

реалізація інфраструктурних проєктів (дороги, транспортні розв’язки, залізничні шляхи, оновлення парку автомобільного та залізничного вантажного транспорту;

нарощення продуктивності АПК.

Здавалося б – до чого тут цемент. Насправді, крім прямого впливу розвитку цементної промисловості на ріст ВВП, збільшення обсягу виробництва цементу тягне за собою і збільшення зростання суміжних галузей. Зокрема, настільки ключової для економіки, як будівельна.

Сьогодні в Україні гостро стоїть проблема розвитку дорожньої та інженерної інфраструктури:

висока зношеність автомобільних доріг, мостів, шляхопроводів тощо потребує капітального та поточного ремонту;

урбанізація та розбудова міст спричиняє потребу у житловому та комерційному будівництві;

зношені інженерні мережі (водо- та електропостачання) також потребують ремонту;

розвиток промисловості, який проявляється у будівництві нових заводів та цехів, а також в модернізації та відбудові старих виробничих майданчиків;

децентралізація, в результаті якої більше коштів спрямовується на облаштування об’єктів соціальної інфраструктури – школи, дитячі садочки, амбулаторії, лікарні.

Фактично, куди не кинь оком – без цементу ніяк: розвиток будь-якої галузі та сфери потребує цементу. Україна здатна повністю забезпечити внутрішній попит на цемент та має достатньо потужну цементну галузь, яка представлена низкою виробничих підприємств. Основними гравцями ринку є:

CRH – один із лідерів цементного ринку у світі та в Україні. Цементний напрямок діяльності компанії представлено трьома цементними заводами: ПАТ "Подільський цемент", ПрАТ "Миколаївцемент" та ТОВ "Цемент".

ПрАТ "Івано-Франківськцемент" – високотехнологічний потужний комплекс виробництв промисловості будівельних матеріалів у с. Ямниця Івано-Франківської області.

Dyckerhoff GmbH, який є членом Групи Buzzi Unicem. З 1 січня 2016 року цементні підприємства об’єднались в одну юридичну особу – Публічне акціонерне товариство "Дікергофф Цемент Україна" із філіями "Волинь-Цемент" та "ЮГцемент".

ПрАТ "Кривий Ріг Цемент", до складу якого входять цементні заводи в м. Кривий Ріг та м. Кам'янське, смт. Новоамвросіївське Донецької області та у м. Єнакієве Донецької області.

Обмежена кількість виробників пояснюється необхідністю великих вкладань у створення і модернізацію виробництва, високою собівартістю виробництва і значним періодом окупності інвестованого капіталу. Водночас всі підприємства мають вигідне географічне розташування, що дозволяє успішно продавати цементну продукцію практично по всій території країни.

Одна з конкурентних переваг українського цементу – висока якість. Виробники не тільки дотримуються встановлених норм, але також самостійно розробляють нові стандарти і впроваджують їх. На додаток до цього, об'єднання виробників, як, наприклад, Асоціація виробників цементу "Укрцемент", за власною ініціативою на регулярній основі проводять заходи щодо недопущення фальсифікованої продукції на вітчизняний ринок. У зв'язку з цим використання вітчизняного цементу доцільно не тільки з економічної точки зору, але і з точки зору безпеки реалізації інфраструктурних проєктів та цілей сталого розвитку.

Оскільки в Україні весь час відбувається нове будівництво та реновації існуючих потужностей, перспективи розвитку галузі дуже високі. Забезпечення внутрішнього попиту гарантує створення нових робочих місць не тільки всередині цементної галузі, а й в суміжних. Наприклад, будівництво цементних доріг, які сьогодні складають майже третину доріг в Європі, може принести до $ 20 млрд ВВП до 2030 року. Крім того, створення одного робочого місця в цій сфері дає, за оцінками різних експертів, від 10 до 20 додаткових робочих місць в суміжних галузях.

Розвиток бізнесу всередині країни дозволяє не тільки створювати нові виробництва та робочі місця, а й забезпечує стабільне надходження податків до бюджету. Як наслідок, це зміцнює економіку країни.

В сучасних умовах міцний бізнес – це запорука сильної країни. Ми стоїмо перед новими викликами і повинні бути міцними всередині. Адже тільки таким чином зможемо протистояти зовнішнім загрозам – економічним, політичним чи військовим.

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