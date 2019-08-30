"Цена вопроса очень высока": журналист объяснил, почему Путин сорвал обмен пленными

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Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Такое мнение у себя в Facebook высказал журналист Юрий Бутусов.

"Дело в том, что Путин (президент РФ, – Ред.) требует выдачи на обмен Владимира Цемаха – командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17", – написал он.

Более подробно о происходящем читайте в материале: Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент.

Журналист напомнил, что 26 июня Цемаха похитили украинские спецслужбы из Снежного.

"С огромным риском для жизни похитили, в ходе сложнейшей операции провезли через блок-посты и кордоны российских спецслужб, потому что Цемах был определен как важный свидетель расследования, который ранее в интервью заявлял, что причастен к уничтожению самолета. Цемах является одной из самых главных целей прокуратуры Нидерландов. Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", – добавил Бутусов.

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По его словам, Россия всеми силами хочет сорвать судебный процесс по "Боингу", который начнется в Нидерландах в 2020-м году.

"Суду нужны не только выводы экспертов, но и свидетели. И Цемах может заговорить, если будет вывезен в Нидерланды и получит гарантии убежища. Его выдача в Нидерланды носит для следователей принципиальный характер, именно поэтому он так важен для России, чтобы нанести удар по расследованию, и переложить ответственность на Украину. Если Украина освобождает Цемаха – мы получим претензии Нидерландов, что по нашей вине сорвано ключевое расследование, и Украина помогает РФ уйти от ответственности. Более того – санкции ЕС были введены после того, как РФ сбила "Боинг". И в наших интересах, чтобы эти санкции были переговорной позицией при обсуждении новой редакции Минских соглашений. Санкции ЕС – это мощный рычаг, чтобы заставлять Путина, в принципе, о чем-либо с нами договариваться в дальнейшем", – написал журналист.

Бутусов добавил, что идут многоуровневые переговоры, они требуют длительного времени, участие принимает несколько центров влияния.

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"Такое не бывает быстрым. Не в наших интересах сейчас поднимать информационную волну. Цена вопроса очень высока", – подчеркнул он.

Ранее в СМИ появилась неподтвержденная информация о том, что между Украиной и Россией начался обмен удерживаемыми лицами.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, в свою очередь, сообщила, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что пока не готов комментировать переговоры об обмене удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

"Могу сказать, что имеют место определенные контакты, но больше мне добавить нечего", – сказал он и пообещал дать официальный комментарий, когда в Кремле будут к этому готовы.

Напомним, директор Института мировой политики Евгений Магда в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что информация о переводе Олега Сенцова в Москву – это часть большой игры России и западных стран.

Новости "Сегодня" сообщали, что Сенцова доставили в Москву и готовят к обмену. По пока неподтвержденным данным, украинец внесен в список для обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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