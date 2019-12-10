Центр "Миротворец" закрывает серверы: подробности

Доступ к сведениям в разделе Чистилище будет временно обеспечен только для отдельных категорий пользователей

Центр "Миротворец". Фото: myrotvorets.center

Центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка "Миротворец", о котором ранее распространяли фейки в России, сообщил, что 10 декабря в 18:00 останавливает работу серверов.

"Мы полностью останавливаем серверы Миротворца, а именно: сайт myrotvorets.center и все его зеркала", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, доступ к сведениям об объектах исследования в разделе Чистилище будет временно обеспечен только для отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе.

"Все другие проекты центра будут работать и дальше в открытом и доступном режиме", – говорится в сообщении.

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В частности, речь идет о IDentigraF – системе распознавания, Myrotvorets news, Радио "Миротворец".

Ранее сообщалось, что в России распространяют фейк о центре "Миротворец". В частности, в российских СМИ появилась информация, что Госдепартамент США начал использовать базу "Миротворца" для отказа россиянам во въезде на территорию Соединенных Штатов.

Также в Нацгвардии рассказали, как база "Миротворец" сыграла роковую роль в жизни боевиков.

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