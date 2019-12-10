Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,24

Центр "Миротворец" закрывает серверы: подробности

10 декабря, 11:33

Доступ к сведениям в разделе Чистилище будет временно обеспечен только для отдельных категорий пользователей

Центр "Миротворец". Фото: myrotvorets.center

Центр "Миротворец". Фото: myrotvorets.center

Центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка "Миротворец", о котором ранее распространяли фейки в России, сообщил, что 10 декабря в 18:00 останавливает работу серверов.

"Мы полностью останавливаем серверы Миротворца, а именно: сайт myrotvorets.center и все его зеркала", - говорится в сообщении.

Реклама

Как отмечается, доступ к сведениям об объектах исследования в разделе Чистилище будет временно обеспечен только для отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе.

"Все другие проекты центра будут работать и дальше в открытом и доступном режиме", – говорится в сообщении.

В тренде
Боевики обострили ситуацию на Светлодарской дуге: ВСУ понесли тяжелые потери
Фото: Facebook "Вернись живым"

В частности, речь идет о IDentigraF – системе распознавания, Myrotvorets news, Радио "Миротворец".

Ранее сообщалось, что в России распространяют фейк о центре "Миротворец". В частности, в российских СМИ появилась информация, что Госдепартамент США начал использовать базу "Миротворца" для отказа россиянам во въезде на территорию Соединенных Штатов.

Также в Нацгвардии рассказали, как база "Миротворец" сыграла роковую роль в жизни боевиков.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Сервер Украина миротворец

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Масштабный пожар в Одессе: все подробности, фото и видео
Масштабный пожар в Одессе: все подробности, фото и видеоУкраина
Встреча
Встреча "Нормандской четверки" в Париже: все подробности, фото и видеоПолитика
Зеленский опубликовал согласованные выводы саммита в
Зеленский опубликовал согласованные выводы саммита в "нормандском формате": подробностиПолитика
"Всех на всех": Зеленский рассказал, когда может состояться обмен удерживаемыми лицамиПолитика
Мир или стена на Донбассе: все подробности подготовки
Мир или стена на Донбассе: все подробности подготовки "нормандской встречи"Политика
На Майдане прошло вече накануне
На Майдане прошло вече накануне "нормандской встречи": полное видеоДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...