Центр независимых потребительских экспертиз протестировал куриное филе: назван абсолютный лидер качества

Фото: freepik.

Общественная организация по защите прав потребителей "Научно-исследовательский центр независимых потребительских экспертиз "ТЕСТ" провела независимую экспертизу шести украинских брендов куриного филе.

Тестировались приобретенные в супермаркетах запакованные образцы торговых марок "Гаврилівські курчата", "Знатна курка", "Наша Ряба", "Чебатурочка", "Епікур" и купленная на развес на рынке "Львівська курка". По нескольким показателям проверялась безопасность продукции, также оценивались разделка мяса, товарный вид, маркировка и упаковка.

"На крупных предприятиях чаще выращивают так называемые "гибридные кроссы" – самые удачные смеси пород, – отмечают в Центре экспертиз. – Общими важными характеристиками для таких пород является возможное достижение массы до 4,5 кг (5,5 кг у петухов). Менее чем за два месяца масса бройлера должна достигнуть 2,5 кг и тогда они идут на переработку". Вполне понятно, что у потребителей могут возникнуть сомнения в безопасности такого "скороспелого" мяса.

Лабораторные исследования показали, что ни гормонов, ни антибиотиков, ни микотоксинов в курином филе тестируемых брендов нет. Однако два образца не прошли микробиологическую проверку – превышение допустимой нормы по общему содержанию микроорганизмов было зафиксировано в филе "Львівська курка" и "Чебатурочка".

Один из основных критериев при покупке – внешний вид продукта. Качественное охлажденное куриное филе без кожи должно быть чистым, сухим, не обветренным, упругим, розового или бледно-розового цвета, без кожи, костей, кровоподтеков или сгустков крови и без посторонних запахов. На "отлично" органолептическую проверку "ТЕСТа" прошла только "Наша Ряба", оценку "хорошо" получили марки "Гаврилівські курчата" и "Епікур". Остальные три бренда – "удовлетворительно".

Еще один значимый фактор качества мяса – наличие влаги. Для куриного филе применяется водяное охлаждение с содержанием влаги 69-74 %, предельно допустимое превышение нормы – до 7 %. Результаты проверки по всем образцам – влага в мясе в пределах нормы.

А вот по весу филе у проверяющих были замечания. По нормативам, при чистой массе продукта (без любых дополнительных материалов) до 1 кг допускается отклонение в 15 г, если масса нетто больше 1 кг, то отклонение не должно превышать 1,5 % от массы, объясняют в Центре экспертиз. При тестировании заявленный на упаковке вес нетто полностью совпал с чистым весом филе только у двух марок – "Наша Ряба" и "Гаврилівські курчата".

Таким образом, по результатам сравнительного тестирования общую оценку "отлично" получила марка "Наша Ряба", общую оценку "хорошо" – "Гаврилівські курчата", филе самого дорогого образца (147 грн за 1 кг) – марки "Епікур" – оценено как "удовлетворительно". И три бренда из шести протестированных за свои образцы куриного филе получили оценки "плохо".

Центр Экспертиз ТЕСТ (www.test.org.ua), тест филе кур, сентябрь-октябрь 2019 г. Марка)1 Наша Ряба Гаврилівські курчата Епікур Наименование (данные маркировки) филе цыплят-бройлеров, полуфабрикат охлажденный, упаковано в защитной среде филе цыплят-бройлеров, полуфабрикат охлажденный филе цыплят-бройлеров, полуфабрикат охлажденный фасованный, упаковано в защитной среде Производитель

(данные маркировки) ЧАО "Мироновська птицефабрика", с.Степанцы, Черкасская обл., Украина ООО "Комплекс Агромарс", с.Гавриливка, Киевская обл., Украина ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика", с.Федоровка, Волынская обл., Украина Масса, г 740 1105 1064 Цена 1 кг, грн)2 129,99 116,51 146,95 Белки/жиры, г в 100 г

(данные маркировки) 19/ 2,4 23,6/ 1,9 19,51/ 4,5 Энергетическая ценность, ккал в 100 г

(данные маркировки) 98 113 119 Срок/ условия хранения

(данные маркировки) до указанной даты/ при 0…+4 96 часов/ при 0…+4 до указанной даты/ при 0…+4 Общая оценка (100%) отлично хорошо удовл. Маркировка (10%) хорошо отлично отлично Упаковка (10%) отлично хорошо отлично Органолептика (80%) отлично хорошо хорошо Внешний вид, разделка, наличие несоответствующих частей… без замечаний, нет следов костей, хрящей, кожи есть порезанные куски, кусочек шкурки нет следов костей, хрящей, кожи, один небольшой кровоподтек Консистенция, внешний вид упругая, без жидкости в лотке (есть салфетка) упругая, без жидкости (есть салфетка) упругая, без жидкости в лотке Запах без постороннего запаха Реклама без постороннего запаха без постороннего запаха Физико-химический показатель соотв. соотв. не соотв. )* Масса нетто, г, заявлено/ фактически 740 / 732,93 1105 (-15 г)/ 1104,11 1064 (-15 г)/ 1001,07 )* Содержание влаги, % 75,2 76,2 75,2 Антибиотики (хлорамфинекол, цинкбацитрацин, тетрациклиновая группа), не допускаются не обнаружено не обнаружено не обнаружено Гормоны, не допускаются не обнаружено не обнаружено не обнаружено Микотоксины (афлатоксин В 1 ), не допускаются не обнаружено не обнаружено не обнаружено Микробиологический показатель соотв. соотв. соотв. МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более 5х105 1,5 х 104 4 х 105 2,5 х 105 Патогенные микроорганизмы, включая сальмонеллу в 25 г, не допускаются не обнаружено не обнаружено не обнаружено Шкала оценок Результаты тестирования касаются только образцов, участвовавших в тесте. Мы не отслеживаем дальнейшие изменения продукта. отлично 1) – марки расставлены по оценкам по убыванию, при совпадении оценок – по алфавиту хорошо 2) – цены указаны на момент закупки образцов, сентябрь 2019 г. Цена может отличаться в зависимости от вида и массы упаковки, а также от магазина удовлетворительно плохо В тренде Погода в Украине устроит температурные качели от +9 до +19 очень плохо )* – привело к снижению оценки

Центр Экспертиз ТЕСТ (www.test.org.ua), тест филе кур, сентябрь-октябрь 2019 Марка)1 Знатна курка Львівська курка Чебатурочка Наименование (данные маркировки) филе цыплят-бройлеров, полуфабрикат охлажденный нет данных, куплено на развес, производитель указан по словам продавца филе цыплят-бройлеров, полуфабрикат охлажденный фасованный Производитель

(данные маркировки) ООО "Птицекомплекс Днепровский", г. Никополь, Днепропетровская обл., Украина ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика", с.Федоровка, Волынская обл., Украина Масса, г 1004 535 1008 Реклама Цена 1 кг, грн)2 117,95 85,00 116,55 Белки/ жиры, г в 100 г

(данные маркировки) 21/ 3,87 нет данных, куплено на развес 19,51/ 4,5 Энергетическая ценность, ккал в 100 г

(данные маркировки) 118,1 119 Срок/ условия хранения

(данные маркировки) не более 96 часов/ при 0…+4 не более 96 часов/ при 0…+4 Общая оценка (100%) плохо плохо плохо Маркировка (10%) отлично без оценки отлично Упаковка (10%) хорошо удовл. хорошо Органолептика (80%) удовл. )* удовл. удовл. Внешний вид, разделка, наличие несоответствующих частей… филе немного порвано, хряща и костей нет, есть кровоподтеки есть кровоподтек, кусочек хрящика не разделено на части Консистенция, внешний вид упругая, есть немного жидкости (есть небольшая салфетка) немного дряблая упругая, очень много сока в поддоне (есть салфетка) Запах без постороннего запаха без постороннего запаха без постороннего запаха Физико-химический показатель не соотв. )* не соотв. )* не соотв. )* Масса нетто, г, заявлено/ фактически 1004/ 945,31 )* 535/ 518,01 )* 1008/ 986,89 )* Содержание влаги, % 74,8 72,6 76,5 Антибиотики (хлорамфинекол, цинкбацитрацин, тетрациклиновая группа), не допускаются не обнаружено не обнаружено не обнаружено Гормоны, не допускаются не обнаружено не обнаружено не обнаружено Микотоксины (афлатоксин В 1) , не допускаются не обнаружено не обнаружено не обнаружено Микробиологический показатель соотв. не соотв. )* не соотв. )* МАФАМ, КОЕ в 1 г, не более 5х105 2 х 105 8 х 105 )* 1,5 х 106 )* Патогенные микроорганизмы, включая сальмонеллу в 25 г, не допускаются не обнаружено не обнаружено не обнаружено Шкала оценок Результаты тестирования касаются только образцов, участвовавших в тесте. Мы не отслеживаем дальнейшие изменения продукта. отлично 1) – марки расставлены по оценкам по убыванию, при совпадении оценок – по алфавиту хорошо 2) – цены указаны на момент закупки образцов, сентябрь 2019 г. Цена может отличаться в зависимости от вида и массы упаковки, а также от магазина удовлетворительно плохо очень плохо )* – привело к снижению оценки

Источник: https://test.org.ua/tests/food/548

Фото: www.freepik.com

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